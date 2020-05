“Estate con Voi”, la Pro loco di Vibo attiva una campagna di promozione sociale

La Pro Loco di Vibo Valentia presenta l’iniziativa “Estate con Voi” rivolta a alla terza età. La campagna estiva di promozione sociale vuole “dare sollievo ad una fascia di cittadini che da anni, nel periodo estivo, lamenta la mancanza di un servizio di assistenza completo, che riesca a rispondere alle svariate esigenze quotidiane.



Di fatto “Estate con Voi” nasce come risposta a questa problematica, “una risposta mirata a coprire le semplici commissioni quotidiane e quelle specifiche, ovviamente il tutto concordato telefonicamente tramite le piattaforme attivate dalla Pro Loco: numero telefonico, mail e social.

Il servizio di prenotazione sarà operativo dalle ore 9 alle ore 13 dal lunedì al sabato ed esteso a tutto il periodo estivo.

Tutte le iniziative della Pro Loco saranno “mirate al rilancio sociale/produttivo/economico della città, perché – spiegano i componenti dell’associazione – crediamo fermamente che bisogna partire dai problemi, ricercando le soluzioni più appropriate; il tutto come logica per un futuro ricostruito dalle basi e non dal tetto. Ricordiamo per tutte le richieste il numero telefonico per ‘Estate con Voi’ 3914752108 o via mail: prolocovibovalentia@gmail.com o tramite social attraverso le nostre pagine social”.