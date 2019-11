È stata una notte di paura quella appena trascorsa a Reggio Calabria. Cinque Vigili del Fuoco e due Poliziotti sono rimasti feriti in seguito all’intervento in una macelleria in via Santa Lucia.

Erano penetrati nei locali, intorno all’1.40, per cercare di domare un incendio quando è avvenuta una esplosione. Ricoverati all’ospedale Metropolitano sono stati dimessi in tarda mattinata.