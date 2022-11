Esplosione in un deposito di attrezzi: un morto ed un ferito grave

E’ di un morto ed un ferito grave il bilancio di una deflagrazione che, secondo i primi rilievi effettuati sul posto, sarebbe stata originata da bombole di gas. La causa scatenante potrebbe stata una scintilla diffusasi da una fiamma ossidrica. La disgrazia incidentale si è verificata stamattina in un magazzino all’interno del quale erano custoditi arnesi vari in contrada Pezzolo, a Bagnara Calabra, in provincia di Reggio Calabria.

A perdere la vita è stato l’imprenditore edile titolare dell’attività, Domenico Venuto, deceduto immediatamente. La persona rimasta ferita sarebbe un idraulico che collaborava con lui e trasportato d’urgenza presso l’ospedale reggino. Vigili del Fuoco sono accorsi dalla stessa Bagnara Calabra, da Palmi e dal capoluogo. Il posto in cui è avvenuta l’esplosione è stato raggiunto pure da rappresentanti delle forze dell’ordine. Sono tutti impegnati ad accertare i fatti ed assicurare condizioni sicure nella zona interessata dallo scoppio registratosi mentre nel deposito era presente una terza persona che, sebbene non abbia riportato lesioni, è in condizioni di shock in seguito all’accaduto.