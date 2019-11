Esplosione in Piemonte, fra i morti anche un Vigile del Fuoco calabrese

C’è anche un calabrese fra le tre vittime di una esplosione avvenuta nella notte in un edificio a Quargnento in provincia di Alessandria. I Vigili del Fuoco hanno ritrovato il corpo di un loro collega che era rimasto sepolto tra le macerie. I tre pompieri morti avevano 47, 38 e 32 anni. Inoltre, altri due Vigili del Fuoco e un Carabiniere feriti sono stati trasportati all’ospedale di Alessandria e di Asti.

Il ministro dell’Interno, Luciana Lamorgese, ha espresso il proprio cordoglio al capo del Dipartimento dei Vigili del fuoco, del Soccorso pubblico e della Difesa civile, per la scomparsa, durante il servizio dei Vigili del fuoco Matteo Gastaldo, Marco Triches e Antonino Candido (quest’ultimo di Reggio Calabria).

Il ministro ha voluto inviare alle famiglie e al Corpo nazionale dei Vigili del fuoco “i sentimenti di commossa e sentita partecipazione al loro dolore. Un augurio di pronta guarigione per il caposquadra dei Vigili del fuoco Giuliano Dodero, il vigile Luca Trombetta e il carabiniere Roberto Borlengo, rimasti feriti nello stesso evento”.

Il titolare del Viminale ha voluto ringraziare “le donne e gli uomini dei Vigili del fuoco e dell’Arma dei Carabinieri per l’impegno straordinario e la professionalità messa in campo quotidianamente per la sicurezza di tutti”.

Il ministro Lamorgese si recherà nelle prossime ore in provincia di Alessandria.