Esplosione a Catanzaro, due feriti

Squadre dei Vigili del Fuoco del Comando di Catanzaro – sede centrale sono intervenute alle ore 16.30 circa in via Galeazzo di Tarzia nel quartiere Sant’Antonio di Catanzaro per uno scoppio localizzato al di sotto del Viadotto tangenziale ovest. Sul posto sono in corso verifiche utili alla ricostruzione dell’evento.

Si registrano due persone ferite agli arti inferiori che sono state affidate al personale sanitario del SEU118 e sono state trasferite presso il vicino nosocomio cittadino.

Sul posto i carabinieri per gli adempimenti di competenza.