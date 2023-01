Esperto: I report economici potrebbero essere distrutti dal gelo finanziario

La Banca Centrale Europea (BCE) terrà la sua prossima riunione il 2 febbraio. Pertanto, tutti i membri del consiglio direttivo stanno entrando convenzionalmente nel cosiddetto periodo di blackout, mantenendo le labbra ben sigillate. Pertanto, i mercati possono fare affidamento solo sugli ultimi aggiornamenti degli indicatori economici dell’UE, che potrebbero fornire, più o meno, un terreno solido su cui gli investitori potrebbero prevedere le intenzioni dei funzionari della BCE.

Il 24 gennaio il barometro del clima dei consumatori in Germania ha apparentemente confermato di essere ancora sulla strada della ripresa, poiché un rispettabile fornitore di sondaggi di ricerca Gfk con sede a Norimberga sull’industria dei beni di consumo ha affermato che il sentiment è migliorato nominalmente per il quarto mese. Il crollo dei prezzi del gas durante un inverno più caldo del previsto, ha fornito agli intervistati, la motivazione per valutare il livello delle condizioni economiche a -33,9 punti rispetto ai -37,8 punti del 21 dicembre. Ricordiamo che a fine settembre 2022 si era registrato un livello di -42,5 punti.

Bene, qual è stata la risposta immediata del mercato a quel dato statistico positivo? L’indice Xetra DAX blue-chip delle 40 principali società tedesche è sceso dello 0,2% solo poche ore dopo il rilascio, mentre lo Stoxx 600 paneuropeo è scivolato quasi dello stesso valore, senza accenni a ulteriori tentativi di testare i suoi massimi mensili a quasi 460 punti. Tutto questo nonostante il rally delle azioni a Wall Street, dovuto al moderato ottimismo che la Federal Reserve (Fed) negli Stati Uniti potrebbe astenersi da aumenti più duri dello 0,25% nell’attuale ciclo di aumento dei costi di prestito per i fondi in dollari.

Non ci sono stati segnali positivi dopo il rilascio del PMI (indice dei responsabili degli acquisti) per l’Eurozona che ha mostrato dati sorprendenti a sostegno del fatto che l’attività commerciale è aumentata a gennaio. Il PMI composito globale di S&P si è appena attestato a 50,2, che ha superato la soglia simbolica di 50 punti. Il PMI manifatturiero dell’area euro è ancora sotto quota 50, ma è cresciuto dai 47,8 di un mese fa ai 48,8 di oggi, mentre questo indicatore ha toccato il massimo a 50,8 in Francia.

Gli analisti di Esperio ritengono che la comunità degli investitori dell’UE non si faccia illusioni sulla BCE, perché le persone credono che alcuni aumenti dei tassi di interesse sono molto allettanti per la BCE. Le autorità finanziarie stanno facendo tutto il possibile per respingere le critiche sui numeri record dell’inflazione, e si sentono ancora obbligate a dimostrare che la BCE sta facendo tutto il possibile per ridurre la pressione sui prezzi. Migliori sono le ultime statistiche, minore è la probabilità che i monetaristi si fermino per paura degli effetti collaterali dei loro vaccini sui tassi di interesse somministrati per sostenere il loro processo commerciale in sofferenza.

Gli operatori di borsa ritengono che qualsiasi azione eccessiva da parte delle autorità di regolamentazione possa colpire ancora una volta la domanda, i salari o il reddito d’impresa. Ciò potrebbe quindi creare una tempesta inflazionistica, che potrebbe distruggere i giovani raccolti a causa del gelo del terreno finanziario. Quello che ogni agricoltore sa – continuando con questa analogia – è che un cattivo favore della BCE è ora previsto molto di più di un possibile disservizio da parte della Fed.

Segui le notizie dai mercati finanziari con Esperio