Esonda il fiume Crati: persone bloccate in casa, scattano i soccorsi

Nella tarda serata di ieri il fiume Crati ha ceduto lungo l’intero tratto della foce, provocando estese esondazioni che hanno interessato entrambi i versanti: quello sud nel territorio di Corigliano-Rossano e quello nord nel comune di Cassano allo Ionio. Le acque hanno invaso numerose abitazioni e aree limitrofe, causando l’interruzione dell’energia elettrica e gravi difficoltà alla viabilità locale.

Attualmente sono operative le squadre fluviali dei Vigili del Fuoco dei Comandi di Cosenza e Crotone, impegnate nelle operazioni di soccorso per trarre in salvo circa 40 persone rimaste bloccate nelle proprie abitazioni prive di corrente elettrica.

Per velocizzare le operazioni di evacuazione è stato richiesto l’intervento di un elicottero del Reparto Volo di Lamezia. La situazione permane critica. Sono attualmente circa 80 gli interventi ancora in coda, principalmente legati a frane e allagamenti.

Il Comando provinciale dei Vigili del Fuoco di Cosenza continua a monitorare costantemente l’evolversi dell’emergenza, garantendo la massima operatività sul territorio.