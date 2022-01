Eseguito lo screening per gli studenti di Spadola, Brognaturo e Simbario: la soddisfazione dei sindaci

Esprimono la loro soddisfazione i sindaci di Spadola, Brognaturo e Simbario – rispettivamente Cosimo Damiano Piromalli, Rossana Tasso e Ovidio Romano – e ringraziano, ancora una volta, per “il comportamento impeccabile a tutela della salute propria e degli altri dimostrato dagli alunni e dai loro genitori”. La giornata di screening presso la scuola media di Spadola è stata infatti promossa con lo scopo di “consentire la ripresa delle attività didattiche in sicurezza”. I sindaci rivolgono un ringraziamento anche all’Asp di Vibo, al personale infermieristico (Franco Torchia, Michele Aloi e Maurizio Arena) per aver contribuito ad “alleggerire il momento con simpatia, allegria e con la professionalità che li contraddistingue”, alla dirigente scolastica Eleonora Rombolà e al personale scolastico, i quali “si sono sempre dimostrati sensibili alla problematica e resi disponibili per le nostre comunità”.