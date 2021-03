Esegue lavori di ristrutturazione e smaltisce i rifiuti in una scarpata: denunciato

Ha smaltito in maniera illecita rifiuti provenienti da demolizione. Per tale motivo i militari della Stazione Carabinieri Forestale di San Sosti hanno denunciato nei giorni scorsi un uomo che aveva effettuato dei lavori di ristrutturazione in un suo locale ad Altomonte smaltendo nel tempo i rifiuti provenienti da questa demolizione in una scarpata posta in prossimità di una civile abitazione in località Fellaro del comune di Altomonte.



I militari, a seguito di un controllo del territorio, hanno notato l’abbandono incontrollato di rifiuti speciali di tipo non pericoloso provenienti da questa attività di demolizione, quali calcinacci, mattonelle, parti in plastica abbandonati su una superficie di oltre 100 metri quadri. Gli accertamenti effettuati hanno individuato che gli stessi provenivano dai lavori effettuati dall’uomo nel suo locale ad Altomonte e poi smaltiti illecitamente lungo la scarpata in questione.