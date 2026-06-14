Escursionista bloccato da stanchezza e disorientamento tratto in salvo sul Cozzo del Pellegrino (Pollino)

Nella tarda mattinata di oggi, la Stazione Alpina Pollino del Soccorso Alpino e Speleologico Calabria (SASC) è stata attivata per un intervento di soccorso sul versante sud-occidentale del Parco Nazionale del Pollino. L’allarme ha riguardato la zona del Cozzo del Pellegrino, nel territorio comunale di San Donato di Ninea.

La richiesta di aiuto è pervenuta alla Stazione Pollino tramite i Carabinieri Forestali, precedentemente allertati dalla Centrale Operativa dei Vigili del Fuoco.

A far scattare l’allarme è stata una situazione di forte affaticamento e la contestuale perdita dell’orientamento da parte di un escursionista, un uomo di 47 anni residente nella provincia di Cosenza, rimasto bloccato in un’area d’alta quota particolarmente impervia e complessa da abbandonare autonomamente.

Considerate le difficoltà del terreno e la necessità di una rapida localizzazione, si è resa necessaria una tempestiva operazione congiunta. Oltre alle squadre di terra del Soccorso Alpino e Speleologico Calabria e del Soccorso Alpino della Guardia di Finanza, sono stati attivati e inviati sul posto l’elicottero “Drago” del Reparto Volo dei Vigili del Fuoco. L’aeromobile ha provveduto a individuare l’uomo e a recuperarlo tramite l’uso del verricello.

L’elisoccorso del 118, inizialmente giunto presso il campo sportivo di San Donato di Ninea, ha fatto rientro alla base dopo aver ricevuto conferma che le condizioni dell’uomo non presentavano criticità mediche acute. Il rendez-vous finale è avvenuto presso la locale Caserma dei Carabinieri Forestali, dove un’ambulanza del 118 ha atteso l’arrivo del quarantasettenne per i controlli sanitari di rito. Riscontrate le buone condizioni di salute generali complessive, l’uomo ha rifiutato l’ospedalizzazione. L’intervento si è concluso con il rientro di tutte le squadre operative.