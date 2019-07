Eruzione ed esplosioni a Stromboli: torna la paura per la violenza del vulcano

Eruzione con violente esplosioni a Stromboli, dove il timore ha indotto molte persone a chiudersi in casa o a gettarsi nel mare, anche se, per come precisa la Protezione civile, per il momento non è necessario evacuare l’isola. La pioggia di lapilli ha provocato incendi delle ginestre: canadair in azione.

Secondo quanto ha spiegato il vulcanologo dell’Ingv-Osservatorio Etneo, Marco Neri, all’Adnkronos “a partire dalle ore 14,46 e 10 secondi Utc si è verificato un parossisma che ha interessato l’area centro-meridionale della terrazza craterica dove si aprono le bocche dello Stromboli, a circa 800 metri di quota sul mare”.

L’esperto ha precisato che “la sequenza è stata preceduta alle 14:44: Utc da trabocchi lavici da tutte le bocche attive della terrazza craterica” aggiungendo che “ciò significa che si tratta di esplosioni più energetiche delle altre registrate di minore intensità”.

Neri ha specificato che “abbiamo osservato in campo una colonna eruttiva che si è innalzata per almeno 2 chilometri di altezza al di sopra della area sommitale del vulcano Stromboli disperdendosi poi in direzione sud-ovest. I blocchi incandescenti di magma, che prima si frammentano e poi ricadono al suolo, ovvero i prodotti generati dal parossisma, sono ricaduti lungo i fianchi del vulcano Stromboli” soprattutto “nella Sciara del Fuoco, una sorta di valle che si apre sul fianco settentrionale, Nord occidentale, del vulcano Stromboli”.

*** AGGIORNAMENTO: ci sono un morto e un ferito ***