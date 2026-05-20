Erasmus+ e PNRR, l’IIS “Einaudi–Alvaro” guarda all’Europa

Un anno scolastico all’insegna dell’Europa, della formazione e dell’innovazione didattica. L’IIS

“Einaudi–Alvaro” di Palmi ha vissuto nel 2025/2026 una intensa stagione di mobilità internazionali

grazie ai progetti Erasmus+ finanziati nell’ambito del PNRR – Missione 4, Componente 1,

Investimento 3.1 e del programma KA121 – Learning Mobility of Individuals.

Le iniziative hanno coinvolto docenti, personale ATA e studenti in percorsi formativi e culturali svolti

in Francia, Romania e Spagna, con l’obiettivo di rafforzare competenze linguistiche, digitali e

metodologiche, promuovendo al tempo stesso i valori della cittadinanza europea e dell’inclusione.

Bergerac, il confronto con la scuola francese

Il primo appuntamento internazionale si è svolto nel mese di novembre 2025 a Bergerac, in Francia,

dove quattro docenti dell’Istituto — due di Lingua Francese e uno di Storia/Esabac — hanno

partecipato a un’attività di Job Shadowing presso l’Istituto Sainte Marthe–Saint Front.

Durante l’esperienza, i docenti hanno avuto modo di osservare metodologie innovative per

l’insegnamento della lingua francese e della Storia Esabac, confrontandosi con colleghi francesi e

approfondendo pratiche didattiche orientate alla dimensione europea dell’apprendimento.

Il percorso ha inoltre favorito la produzione di materiali digitali e di Unità di Apprendimento da

condividere all’interno della scuola, contribuendo al consolidamento del percorso Esabac e

dell’internazionalizzazione dell’offerta formativa.

A Bucarest formazione linguistica e storytelling

Sempre nel mese di novembre, dieci partecipanti tra docenti e personale ATA hanno preso parte a

Bucarest al corso “English Language Course – Storytelling: Exploring local legends, traditions and

memory in education”, organizzato dall’ente Learning in Bucharest.

L’attività ha consentito di approfondire le competenze linguistiche in inglese, le tecniche di storytelling

educativo e le metodologie CLIL, attraverso un continuo confronto con colleghi provenienti da diversi

Paesi europei.

Valencia e l’immersione nella lingua spagnola

Nel dicembre 2025, otto docenti e due membri del personale ATA hanno partecipato a Valencia al

corso “Spanish Language Course”.

La mobilità ha rappresentato un’importante occasione di immersione linguistica e culturale, finalizzata

al potenziamento della lingua spagnola e allo sviluppo di nuove competenze metodologiche attraverso

attività CLIL e laboratori collaborativi.

A Madrid tra intelligenza artificiale e sostenibilità

Nel mese di aprile 2026, sei partecipanti tra docenti e ATA hanno seguito a Madrid due percorsi

formativi organizzati dalla Cervantes dedicati rispettivamente all’intelligenza artificiale applicata alla

didattica e all’educazione alla sostenibilità.

Il corso Artificial Intelligence Tools ha approfondito l’utilizzo degli strumenti di IA nei processi

educativi, offrendo competenze digitali avanzate e nuove prospettive per l’innovazione didattica.

Córdoba e Bordeaux studenti protagonisti della cittadinanza europea

Tra Febbraio e Marzo si sono svolte infine le mobilità studentesche a Córdoba, in Spagna, che ha

coinvolto 13 studenti accompagnati da tre docenti presso l’IES Villarrubia e a Bergerac/ Bordeaux che

ha coinvolto 16 studenti e due docenti presso l’IIS Sainte Marthe–Saint Front.

Particolarmente significativa è stata l’ospitalità in famiglia in Andalusia, che ha consentito agli studenti

di entrare in contatto diretto con la cultura spagnola, migliorando le competenze comunicative in

inglese, francese e spagnolo e sviluppando autonomia, spirito di adattamento e capacità relazionali

nonché il progetto E-twinning sul teatro italo-francese della sezione Esabac nel Sud della Francia.

I due partner, successivamente sono arrivati all’ Einaudi Alvaro, dove si sono conclusi i due

gemellaggi alla scoperta del Territorio pianigiano e calabrese, delle metodologie didattiche del liceo

linguistico, delle attività dell’ azienda agraria e dei sapori dell’ Istituto enogastronomico.

Una scuola aperta all’Europa

Le mobilità Erasmus+ realizzate nel corso dell’anno scolastico 2025/2026 hanno confermato il ruolo

dell’IIS “Einaudi–Alvaro” come scuola dinamica, innovativa e fortemente orientata alla dimensione

europea.

Si tratta di progetti voluti dal Dirigente Scolastico Mariarosaria Russo che, già da oltre un anno, lavora insieme allo staff di dirigenza composto dal professor Riccardo Rossetti, dalla professoressa Ottavia Silvana Morgante e dalla dottoressa Carmela Cambareri, nonché con la referente Erasmus professoressa Antonella Catanzaro, per valorizzare i processi di internazionalizzazione dell’Istituto, ampliare le opportunità formative per studenti e personale scolastico e promuovere una scuola sempre più aperta al confronto europeo.

Grazie ai finanziamenti Erasmus+ e PNRR, l’Istituto continua a investire nella formazione del

personale e nella crescita culturale degli studenti, offrendo esperienze concrete capaci di ampliare orizzonti, creare nuove competenze e rafforzare il senso di appartenenza a una comunità europea

sempre più aperta e consapevole.

Per il prossimo anno scolastico, la Commissione Erasmus, costituita dalle professoresse Antonella

Catanzaro, Rossana Gentile e Stefania Griso, è già al lavoro per programmare nuove mobilità

internazionali e consolidare collaborazioni con nuovi partner europei, con l’obiettivo di ampliare

ulteriormente l’offerta formativa dell’Istituto nel Nord Europa e di valorizzazione il percorso Esabac.

Alle attività Erasmus si aggiungeranno inoltre i progetti E-twinning e i soggiorni studio, pensati per

offrire agli studenti ulteriori opportunità di crescita linguistica, culturale e personale.