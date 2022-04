EPLIBRIAMOCI: una nuova entusiasmante iniziativa culturale delle Pro Loco

Ente Pro Loco Italiane, realtà ormai consolidata di stimolo e supporto delle Pro Loco nel panorama nazionale, lancia una nuova iniziativa nel campo culturale. Il Presidente Nazionale Pasquale Ciurleo afferma: «Con il progetto EpliBriamoci Ente Pro Loco Italiane si proietta nel panorama culturale italiano come realtà nazionale che promuove i beni materiali ed immateriali italiani. I Nostri Enti stanno perseguendo questo obiettivo in centinaia di Comunità coinvolgendo gli Istituti scolastici e i bambini su una tematica attuale che è quello della “pace nel mondo”. Ma non solo: le Pro Loco, nella ricorrenza della “Giornata mondiale del libro e del diritto d’autore” che per l’Unesco si celebra il 23 Aprile di ogni anno, lanceranno un messaggio importantissimo che lega cultura e società attraverso numerosi convegni, dibattiti presentazioni di giovani autori improntati alla salvaguardia del patrimonio librario e dell’importanze della lettura».

Giuseppe Esposito, curatore del progetto, aggiunge “Con eplibriamoci l’EPLI intende incoraggiare le nuove generazioni a scoprire il piacere della lettura, allontanandole dagli strumenti digitali, inoltre grazie al Progetto si vuole valorizzare il fondamentale contributo che gli autori danno al progresso sociale e culturale dell’ umanità attraverso e loro opere. Il tema è la pace tra i popoli è la scelta ricade sula poesia di Gianni Rodari ” Dopo la pioggia “. Possono partecipare tutti i bambini delle classi V delle scuole elementari dell’ intero territorio Nazionale, i quali dovranno comporre un elaborato da inviare via mail: eplibriamocienteprolocoitaliane.com entro la data del 14 aprile, dove una giuria composta da personalità del mondo della cultura designerà un unico vincitore entro la data del 23.04.2022, al quale verrà consegnata una targa di attestazione ed un premio consistente in soggiorno ed ingresso in un parco divertimento.

Presente, in meno di 6 mesi dalla costituzione in oltre 10 Regioni Italiane, EPLI sta ormai percorrendo il suo cammino in maniera spedita avviando progetti nazionali in ogni ambito e settore. Le Pro Loco Italiane possono contare su un team all’avanguardia che a 360° riescono a supportare tutte le sfide che il Terzo Settore sta perseguendo.