Entrano in Fratelli d’Italia vicesindaco e assessore di Soriano e due consiglieri comunali di Sorianello

Prosegue l’opera di radicamento di Fratelli d’Italia in provincia di Vibo Valentia dove si sono registrate adesioni di diversi amministratori e simpatizzanti.

In questa ottica grazie all’impegno di un gruppo di “storici” militanti della destra residenti a Soriano, nei giorni scorsi è stato costituito il Circolo Territoriale per i Comuni di Soriano, Sorianello e Gerocarne, a cui si sono iscritti vari amministratori e militanti. A presiedere il nuovo Circolo è stato indicato il consigliere comunale di Soriano, già espressione di FdI, Francesco D’Agostino, mentre hanno ufficialmente aderito al partito il vicesindaco di Soriano Salvatore Inzillo e l’assessore Maria Teresa Primerano, nonché, con riferimento al Comune di Sorianello, i consiglieri comunali di minoranza, Domenico Cannatelli e Giuseppe Raffaele. Ulteriori adesioni sono previste nei prossimi giorni . “Ovviamente – ha dichiarato Antonello Fuscà, Coordinatore Provinciale FdI – saluto con enorme soddisfazione l’apertura del Circolo territoriale, comprendente un importante fetta di territorio della nostra provincia ed alla cui costituzione stavamo lavorando da diverso tempo con Francesco D’Agostino, affiancato adesso da altre figure storiche di destra di quel territorio e che ugualmente voglio ringraziare. Voglio, soprattutto, porgere un particolare benvenuto a nome del partito tutto agli amministratori che con la loro adesione hanno manifestato interesse verso FdI, persone capaci (alcune giovani ed alla prima esperienza politica ), impegnate politicamente a beneficio dei loro territori e che come tanti altri amministratori, intravedono in FdI il solo soggetto politico in grado di tradurre in azioni concrete le aspettative dei nostri concittadini”.