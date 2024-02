Ennesimo grave incidente sulle strade calabresi: due morti e due feriti gravi

Una segnalazione alla sala operativa dei Vigili del Fuoco di Crotone da parte del 118 ha chiesto oggi pomeriggio alle 16:55 l’intervento di squadre vigilfuoco per un incidente stradale in località Brasimato al km 131,5 sulla SS 107.

Lo scontro è avvenuto tra due autovetture: una Fiat Grande Punto ed una Wolksvagen Golf. Deceduti sul colpo i due occupanti della Fiat, mentre i due occupanti della Golf, in gravissime condizioni, sono stati estratti dalle lamiere dai Vigili del Fuoco e consegnati al personale sanitario del Suem118 per le cure del caso ed il successivo trasporto in ospedale.

Durante le operazioni di soccorso la SS 107 è stata chiusa al transito sino al termine delle operazioni di soccorso ed il traffico è stato deviato sulla via di comunicazione parallela. Sul posto per i rilievi del caso la Polizia Stradale.