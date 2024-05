Enduro, debutto europeo per i piloti serresi Giuseppe Tassone e Biagio Damiani: buoni risultati alla gara “Extreme Lika”

I piloti Giuseppe Tassone e Biagio Damiani hanno debuttato alla gara europea “Extreme Lika” che ha avuto luogo in Croazia. Si è trattato di una prova molto impegnativa e di alto livello che ha rappresentato un rilevante momento formativo dal punto di vista sportivo. La gara è stata organizzata direttamente dalla “Reb Bull”.

Particolare soddisfazione per la partecipazione all’evento è stata espressa dal presidente del “Moto Club Enduro No Limits” Bruno Tassone che ha colto l’occasione per ringraziare “il presidente del “Moto Club Enduro Survivor di Belvedere marittimo nella persona di Francesco Fiorillo e i suoi fantastici piloti che assieme ai nostri hanno condiviso questa bellissima esperienza” ed ha sottolineato come “l’Enduro estremo sta crescendo in Calabria”.

Tassone si è detto contento anche per i risultati conseguiti poiché “come prima esperienza, i nostri piloti, assieme ai ragazzi del Moto Club Survivor, capitanati da Francesco Annuzzi, hanno superato il 5/6° check point su 12. Inoltre, la gara è stata davvero difficile ed estrema, infatti tanti sono stati i piloti ritirati e altri non hanno fatto nemmeno 2 check point”.