Emrgenza Covid-19: la Calabria dichiara lo stato di crisi per alcuni settori dell’agroalimentare

La Calabria dichiara lo stato di crisi per le imprese florovivaistiche, lattiero-casearie e agrituristiche con azienda agricola, per i danni causati dall’emergenza sanitaria da Covid-19.

E’ quanto deliberato dalla Giunta regionale, su proposta dell’Assessore all’Agricoltura Gianluca Gallo, che sottolinea come la misura sia urgente e necessaria: «In questo momento drammatico – afferma l’assessore – il tempo è prezioso. Altrettanto lo sono provvedimenti adeguati e tempestivi. Per questo la Regione Calabria ha anticipato il Governo nazionale nel dichiarare lo stato di crisi alcuni comparti produttivi che, come e più di altri, registrano gravi perdite economiche derivanti dal forte rallentamento delle vendite, dall’annullamento di gran parte degli ordinativi e dalla crescente difficoltà di reperire manodopera». Precisa Gallo: «Senza ombra di dubbio, le aziende calabresi dei settori del florovivaismo e del lattiero-caseario, insieme agli agriturismi con azienda agricola, sono quelle che, nell’ambito del comparto Agroalimentare, stanno subendo maggiori danni economici e sono pericolosamente prossime al collasso. D’intesa con la Presidente Iole Santelli abbiamo quindi deciso di adottare questa misura d’urgenza e darne subito notizia al Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali». Aggiunge l’Assessore: «Il nostro obiettivo prioritario è quello di salvaguardare tutte le produzioni agroalimentari della nostra terra, riguardo alle quali stanno iniziando a manifestarsi problematiche analoghe. Per questo stiamo facendo e faremo tutto il possibile ed anche di più: l’agricoltura calabrese è il traino dell’economia del territorio regionale, fonte di guadagno e di vita per migliaia di lavoratori e di famiglie, e va sostenuta e tutelata in ogni modo».