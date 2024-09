Emergenza scuole, Ripepi: “Brunetti con estrema goffaggine ha confezionato uno degli interventi più scandalosi nella storia del Consiglio Comunale”

“Caos scuole: tra inagibilità e difficoltà, si è svolto oggi il Consiglio Comunale, la massima assise della Città e luogo dove avremmo tutti dovuto trovare risposte alle numerosissime domande che stanno affliggendo un’intera comunità. Eppure, oltre che a marinare la scuola, ecco che si assentano anche dall’incontro con il Senato del Popolo proprio il sindaco Giuseppe Falcomatà e l’assessore all’Istruzione Anna Briante”. A dichiararlo il consigliere comunale Massimo Ripepi che ha aggiunto: “Nessuna risposta, nessuna novità: tutto rimane chiuso nel cassetto dell’assessore ‘allo stato di tranquillità’. Come se non bastasse, il vicesindaco Brunetti ha cercato con estrema goffaggine di rispondere confezionando uno degli interventi più scandalosi nella storia del Consiglio Comunale. Ha volutamente confuso le acque attaccando l’intera opposizione, la Commissione da me presieduta e l’arco democratico che non segue il suo riferimento assoluto, Giuseppe Falcomatà. Brunetti ha chiaramente dimostrato di odiare la democrazia e il controllo. Vorrebbe agire nell’ombra, ma purtroppo non può e questo lo fa arrabbiare. Incapace di rispondere alle legittime istanze della città, preferisce attaccare chi rappresenta la trasparenza e la partecipazione democratica. Confidiamo che almeno domani siano tutti presenti alla Commissione di Controllo e Garanzia e speriamo, altresì, che non si verifichino guasti nei bagni delle scuole comunali, altrimenti l’assessore Briante continuerà a privilegiare i sanitari rispetto al Senato della città”. “Comunico e informo, dunque, la cittadinanza e la stampa che domani 1 ottobre – annuncia Ripepi – si terrà una seduta della Commissione di Controllo e Garanzia presso l’Aula Commissioni di Palazzo San Giorgio. La prima convocazione è fissata per le 8:00 e, in caso di mancato raggiungimento del quorum, la seconda convocazione avrà luogo alle 9:00. L’incontro avrà come obiettivo la prosecuzione del chiarimento, già intrapreso nelle precedenti sedute, sulla gestione dell’emergenza scolastica che ha portato alla chiusura di numerosi plessi sul territorio comunale e al ricollocamento degli studenti presso altri istituti, con l’insorgimento di molteplici disagi. Durante la seduta, saranno quindi auditi l’assessore all’Istruzione Anna Briante, la dirigente all’Istruzione Gerolama Daniela Roschetti, l’assessore ai Lavori Pubblici Francesco Costantino e il dirigente ai Lavori Pubblici Bruno Doldo. La cittadinanza, i genitori e i rappresentanti delle scuole sono invitati a partecipare attivamente alla seduta. Si tratta di un’opportunità cruciale per segnalare direttamente le problematiche riscontrate, affinché la Commissione possa operare con piena cognizione di causa e richiedere un intervento il più preciso possibile, mirato alle reali necessità della comunità scolastica”.