Emergenza rifiuti, Limardo convoca la Conferenza dei sindaci dell’Ato 4: i punti all’ordine del giorno

La Conferenza dei sindaci dell’Ato 4 è stata convocata dalla presidente Maria Limardo per il 28 luglio alle 11. Oltre alle comunicazioni della presidente, sono previsti diversi punti all’ordine del giorno:



“Presa d’atto della nomina dell’avvocato Domenico Sorace. Relazione in merito al contenzioso”, “Completamento Ufficio Ato”, “Studio di fattibilità dei servizi di raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani nei comuni facenti parte dell’ambito territoriale ottimale n. 4 – Vibo Valentia, redatto da Conai. Provvedimento di presa d’atto”, “Criterio di ripartizione oneri di gestione annualità 2020 per il funzionamento degli impianti tecnologici per trattamento/smaltimento gestiti dall’Ato Catanzaro presso cui vengono conferiti anche i rifiuti urbani dei comuni dell’Ato Vibo Valentia. Mancata ricezione dati”, “Integrazione regolamento funzionamento Ufficio Comune Ato 4 VV”.