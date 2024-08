Emergenza rifiuti, Brunetti diserta la Commissione e Ripepi lo riconvoca per venerdì

“Sono molto rammaricato della diserzione quasi immotivata del vice sindaco Paolo Brunetti, che ha inviato una modesta giustificazione per la sua assenza dopo 35 minuti dall’inizio della Commissione, fuori tempo massimo. Tutto questo è gravissimo, specie se si tiene conto del delicatissimo tema che si sarebbe dovuto affrontare: la gestione dei rifiuti, in una Reggio Calabria che è ricaduta in una profonda emergenza igienico-sanitaria ed ambientale”. A dichiararlo il presidente della Commissione Controllo e Garanzia Massimo Ripepi che, proprio questa mattina, aveva convocato Brunetti e il dirigente del Settore Ambiente, Rechichi, per trattare uno dei problemi cardine della città.

“Domani alle 10.00 – fa sapere – è stato riconvocato in Commissione con la speranza che non sorgano nuovi importanti impegni inderogabili. Ricordo al collega Brunetti che le Commissioni Consiliari, essendo le propaggini del Consiglio Comunale, e quindi del Senato rappresentativo del popolo reggino, sono il luogo istituzionale più importante di confronto pubblico tra gli amministratori della città e il popolo reggino. Spero che i problemi sopraggiunti al buon Paolo Brunetti siano di gran lunga più importanti della sede istituzionale dove lo stesso sarebbe dovuto venire a relazionare sull’importante questione della gestione rifiuti. Forse preferisce trattare di questa delicata emergenza con i suoi amici di coalizione, motivo per il quale probabilmente relazionerà nella Commissione Ambiente, presieduta dal compagno di coalizione Giuseppe Nocera, convocata in fretta e furia alle 14.00 di oggi con lo stesso ordine del giorno della Commissione Controllo e Garanzia”. Questa mattina, infatti, il vice sindaco era stato convocato per un’audizione, alle 8.00 in prima convocazione e alle 9.00 in seconda convocazione, presso la Commissione Controllo e Garanzia del Comune di Reggio Calabria presieduta da Massimo Ripepi. L’incontro, fissato per affrontare la cruciale questione della gestione dei rifiuti in città, con un focus particolare sulla nuova società incaricata, Ecologica Oggi, era stato annunciato anche a mezzo stampa, affinché fosse data la possibilità a cittadini e media di comprendere le cause del degrado ambientale e sanitario che ha colpito Reggio Calabria negli ultimi sei mesi, a seguito del passaggio di gestione da Teknoservice a Ecologica Oggi. “Però, non sono bastate le 49 ore di anticipo che Brunetti ha avuto a disposizione per dare comunicazioni di una sua eventuale assenza: assenza che, di fatto, è stata comunicata tramite email soltanto dopo 35 minuti (alle 8.35) dall’inizio dell’importantissimo incontro. E se al peggio non c’è fine, anche il vice del dirigente Rechichi, il dottor Bonocore, si è collegato, fuori tempo massimo, soltanto alle 9.30. Un ritardo -ha spiegato Ripepi – che è poi stato coronato da un blocco totale della linea internet a Palazzo San Giorgio, che ha portato alla conclusione forzata della riunione alle 9.40. Tutto ciò è di una gravità inaudita e dimostra il pressapochismo politico e amministrativo di questa amministrazione che non attribuisce la dovuta importanza neppure a problemi estremamente gravi e impattanti sulla vita dei cittadini, come la gestione dei rifiuti”.

“La situazione assume contorni ancora più critici, se consideriamo che oggi pomeriggio alle 14.00, il presidente della Commissione Ambiente, Giuseppe Nocera, ha convocato Brunetti per discutere degli stessi argomenti all’ordine del giorno della Commissione Controllo e Garanzia. Questa convocazione, curiosamente, è stata fatta – sottolinea Ripepi che, nonostante ciò, ha tempestivamente provveduto a riconvocare per domani 23 agosto alle ore 10.00, il vice sindaco Brunetti per trattare nuovamente il medesimo ordine del giorno – in fretta e furia ieri alle 17.00. Speriamo che domani alle 10.00 non emergano per il vice di Falcomatà, nuovi imprevisti di carattere personale”.