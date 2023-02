Emergenza neve superata a Brognaturo, l’Amministrazione ringrazia Istituzioni e privati [FOTO]

“Una nevicata che ci ha colto all’improvviso ma che ha consentito una collaborazione e sinergia tra Enti per ottemperare ai disagi e a problemi sopravvenuti”. L’Amministrazione comunale di Brognaturo guarda anche agli aspetti positivi registrati a seguito della fitta nevicata che ha colpito le Serre e ringrazia “il prefetto Roberta Lulli per il supporto e la sensibilità dimostrata, i tecnici della Provincia di Vibo Valentia, i Vigili del Fuoco e, soprattutto, l’Anas per la grande disponibilità nonostante la Sp 43 non rientri nella rete delle strade statali”. Inoltre, la squadra guidata dal sindaco Rossana Tassone porge un ringraziamento alle imprese che, “incessantemente da ieri, hanno lavorato sulla Sp43 e a quelle che all’interno del Comune, con operosità e rapidità, hanno consentito la viabilità interna da ieri pomeriggio”. Infine, viene rivolto “un grazie ai cittadini per la prudenza e la collaborazione”. “Insieme – sostiene l’Amministrazione comunale – siamo riusciti e riusciamo a superare le emergenze-urgenze”.