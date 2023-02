Emergenza neve a Fabrizia, Fazio: “Spesi oltre 18.000 euro, il paese non è rimasto impercorribile”

“In questi giorni di inizio febbraio sono caduti sul nostro paese circa 70 cm di neve, ma nonostante le condizioni atmosferiche molto difficili dopo quattro giorni di incensante lavoro, con sei mezzi tra pubblici e privati, è stata garantita costantemente la percorribilità su tutte le strade e l’accesso ai principali luoghi pubblici”.

Il sindaco di Fabrizia, Francesco Fazio, traccia un bilancio della gestione dell’emergenza e ringrazia per “questo duro lavoro e di collaborazione il prefetto di Vibo Valentia Roberta Lulli per il supporto e la sensibilità dimostrata, il Maresciallo della Stazione dei Carabinieri di Fabrizia Martuccia e i colleghi, i volontari della protezione civile di Catanzaro e di Fabrizia per i tanti interventi effettuati, la Polizia locale, i dipendenti comunali, gli operai di Calabria Verde (in particolare il dirigente Marcello La Vecchia ed il capo operaio di Fabrizia Cirillo Antonio), Anas, la Provincia di Vibo Valentia, le imprese esterne che incessantemente hanno lavorato su tutte le strade comunali e l’assessore Iacopetta”.

Il primo cittadino spiega che “in quanto a risorse proprie, il Comune ha utilizzato un mezzo spargisale e spalaneve, mentre per ciò che concerne le risorse esterne si è avvalso di due Bobcat e 4 ruspe con relativi operatori per un totale di oltre 230 ore”.

“Inoltre – aggiunge Fazio – sono stati sparsi sul territorio quintali di sale. Ad oggi i costi diretti per l’acquisto sale, il noleggio mezzi ed il personale sono oltre 18.000 euro. In questa emergenza abbiamo messo in atto tutte le nostre forze disponibili. Nonostante le lamentele di chi non ha dato il tempo necessario per l’esecuzione dei lavori, posso dire di non aver lasciato Fabrizia impercorribile. Domani – ha concluso – verranno ultimati i lavori di pulizia del cimitero comunale”.