Emergenza maltempo. La Provincia di Vibo in stretto contatto con la Protezione Civile per fronteggiare i pericoli stradali

La pioggia, nel Vibonese, continua incessante da più giorni. Le precipitazioni, in diverse zone, hanno raggiunto lo stadio 3 di allerta meteo: il massimo livello di pericolo. Costante e ininterrotta è da sabato notte l’attività, lungo le arterie provinciali, dei tecnici e dei cantonieri della Provincia di Vibo e frequenti sono le interlocuzioni con tutte le autorità competenti. “In particolare con la Protezione Civile – ha evidenziato il presidente Corrado L’Andolina – la quale ci ha assicurato piena disponibilità ad affrontare assieme ogni eventuale emergenza. Le situazioni più urgenti, al momento, sono state rilevate lungo la strada provinciale n. 5, la Maierato-Pizzo, e sulla SP 72 Acquaro-Frazione Piani, attualmente interdette al traffico per motivi di sicurezza pubblica. Ma tutte le arterie stradali destano preoccupazione per un diffuso stato di dissesto idrogeologico che interessa, da anni, l’intero territorio provinciale e regionale”.

Fronteggiare l’emergenza maltempo e avviare sulle strade interventi di natura strutturale

La Provincia di Vibo Valentia, per affrontare strutturalmente l’annosa situazione di precarietà della viabilità stradale, ha avviato da mesi un confronto con i sindaci del territorio. Alcuni lavori sono stati già effettuati, altri verranno messi in cantiere a breve e diversi sono quelli in programma tra il 2025, 2026 e 2027. Ieri stesso il presidente L’Andolina, dopo aver perlustrato le zone a maggior rischio, ha voluto dare continuità anche alle interlocuzioni con gli amministratori locali ed è giunto, quindi, a Mileto per un focus sulle arterie provinciali che aveva pianificato da tempo.

Focus sulle strade provinciali che attraversano il territorio di Mileto

A Mileto il presidente L’Andolina si è confrontato con il sindaco, Fortunato Giordano, con il vicesindaco,Domenico Pontoriero, con l’assessore, Fortunata Dimasi, e con i consiglieri Clarissa Conidi e Fortunato Zoccoli. Ad affiancarli il segretario comunale Fabrizio Lo Moro.

“Un confronto istituzionale proficuo, nel corso del quale abbiamo analizzato attentamente la situazione di ogni singola arteria; un incontro conclusosi con l’omaggio, da parte del sindaco Giordano e della sua amministrazione, – ha reso noto lo stesso L’Andolina – di un volume sulla storia millenaria di Mileto che ho molto apprezzato poiché appassionato di storia e letteratura”.

Interventi programmati dalla precedente amministrazione

S.P. 10 “Mileto-Dinami” (D.M. 49/2018, anno 2022) – Intervento concluso, € 250.000,00

S.P. 78 “Francica-San Giovanni-Comparni-Paravati-S.S. 18” (D.M. 49/2018, annualità 2023) – Intervento concluso, € 200.000,00

S.P. 10 “Mileto-Dinami” (D.M. 49/2018, annualità 2023) – Intervento concluso, € 300.000,00

S.P. 78 “Francica-San Giovanni-Comparni-Paravati-S.S. 18” (D.M. 123/2020, annualità 2024) – Secondario in consegna, € 200.000,00

S.P. 78 “Ponte Paravati-Comparni sul fiume Levatore” (D.M. 225/2021, annualità 2025) – € 250.000,00

S.P. 10 “Ponte Mileto-San Giovanni sul fiume Levatore” (D.M. 225/2021, annualità 2025) – € 350.000,00

Interventi programmati dall’attuale amministrazione

S.P. 10 “Mileto-Dinami (tratto svincolo A2-Dinami)” (D.M. 43/2024, annualità 2025) – € 500.000,00

S.P. 78 “Francica-San Giovanni-Comparni-Paravati-S.S. 18” (D.M. 101/2022, annualità 2026) – € 149.242,99

S.P. 10 “Mileto-Dinami (tratto svincolo A2-Dinami)” (D.M. 43/2024, annualità 2026) – € 500.000,00