Emergenza incendi, la rabbia di Rogolino (AMI): “Regione e Governo ci devono delle risposte”

“Siamo alle solite, ogni anno puntualmente assistiamo impotenti al massacro del bene arboreo della nostra provincia”. Si leva alto il grido di dolore e rabbia di Francesca Rogolino, Delegata di Ambiente Mare Italia Reggio Calabria in seguito al drammatico proliferare di roghi che in questi giorni stanno circondando la città e la provincia.

“A nulla – accusa la massima rappresentante dell’associazione ambientalista – è valsa l’esperienza drammatica dell’anno scorso, quando metà Aspromonte è finito incenerito insieme alla fauna selvatica e a centinaia di animali domestici.



Ancora abbiamo davanti agli occhi la figura di un povero cavallo inginocchiato su sé stesso e interamente carbonizzato.

Siamo arrabbiati, più dell’anno scorso, perché oggi non dovevamo essere colti di sorpresa.

Qualcosa non gira, qualcosa non funziona qualcuno ci dovrà pur rispondere. È inaudito leggere che intere borgate sono state evacuate e frazioni importanti sono lambite dal fuoco. Apprendiamo inoltre che questi incendi hanno provocato la morte di due persone.

Ora basta, il Governo, regionale e quello centrale, devono dare le giuste risposte. Si costituiscano squadre di avvistamento, segnalamento e spegnimento focolai d’incendio come esistevano in passato.

Gli anni scorsi vi erano associazioni di volontariato a cui venivano assegnate determinate aree da presidiare e pattugliare con i compiti sopra citati, ma soprattutto in funzione di allerta incendio.

Come previsto dalla legge bisognerebbe poi realizzare piste taglia fuoco idonee a impedire il propagarsi degli incendi”. “Si tratterebbe di attuare dei provvedimenti – suggerisce la dottoressa Rogolino – che potrebbero prevenire e interrompere questo drammatico fenomeno, ma rimane tutto nell’indifferenza generale. Un ringraziamento va ai Vigili del fuoco e ai Carabinieri che, rinunciando alle loro ferie e in condizioni precarie, stanno in questi momenti svolgendo un lavoro encomiabile.