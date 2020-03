Emergenza epidemiologica, la Prefettura di Vibo invita i sindaci al “coinvolgimento delle Associazioni di Volontariato nelle iniziative”

Il prefetto di Vibo Valentia Francesco Zito ha inviato una circolare ai sindaci invitandoli a “sensibilizzare le Associazioni di Volontariato presenti in ambito comunale, affinchè vogliano promuovere, nella difficile contingenza in atto, ogni utile iniziativa atta a dare supporto, per le necessità quotidiane, alle persone più svantaggiate ed, in particolare, alle persone anziane che vivono da sole, cui, tra l’altro, le norme legate all’emergenza raccomandano vivamente, di restare, per quanto possibile, a casa”.