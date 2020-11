Emergenza Covid, concluso l’invio dei buoni spesa da parte degli uffici dei servizi sociali del Comune di Reggio

Si è concluso l’invio dei buoni spesa denominati “misure di solidarietà Calabria” da parte degli uffici dei servizi sociali del Comune di Reggio Calabria.



In totale sono stati inviate 2460 email ad altrettanti beneficiari.

Questi ultimi hanno ricevuto un QR CODE ed un PIN con cui acquistare presso gli esercizi commerciali convenzionati al pagamento.

L’elenco dei beneficiari e dei negozi autorizzati si può consultare sul sito del comune www.reggiocal.it.

Grazie ai fondi residui si rivedranno alcune richieste mancanti di documentazione che, nella prima fase, erano state sospese; ciò per utilizzare tutte le risorse economiche e soddisfare un numero maggiore di richieste.

Il “bonus spesa” ammonta alla somma di 100 euro per ogni componente del nucleo familiare.

L’assessore al Welfare Demetrio Delfino ringrazia il dirigente ed i dipendenti del settore per il lavoro svolto: “Il loro impegno ha consentito di alleviare i problemi di coloro che, in questa fase di emergenza, si ritrovano in difficoltà.

Il settore Politiche sociali, su mandato del sindaco, metterà in campo altri servizi in collaborazione con altri soggetti al fine di affrontare al meglio l’emergenza covid”.