L’Ordine professionale degli infermieri di Vibo Valentia, guidato dal presidente Stefano Moscato, ha deliberato l’acquisto di dispositivi di protezione individuale da donare ai colleghi esposti in prima linea nel fronteggiare l’emergenza Covid-19.



In particolare, è stato deciso l’acquisto di 100 mascherine al fine di garantire l’espletamento del servizio in sicurezza. Gli infermieri, come i medici e gli altri operatori sanitari, stanno infatti svolgendo un ruolo delicato quanto importante.