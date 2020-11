Emergenza Covid-19: il Comune di Reggio promuove l’orientamento sanitario per stranieri

A seguito dell’incontro avvenuto tra i referenti di Medecins du Monde e gli assessori al Comune di Reggio Calabria, Palmenta e Delfino, gli stessi hanno ritenuto opportuno promuovere l’azione di supporto e aiuto che l’ONG compie verso gli uomini e le donne straniere che, in questa fase di emergenza, non hanno un medico di base cui rivolgersi e hanno dei dubbi sul Coronavirus.

E’ possibile chiedere un consulto telefonico al numero +39 3510221390 e parlare con un medico, oltre che in italiano, anche in francese e inglese, messo a disposizione della ONG internazionale Médecins du Monde (MdM) Missione ItaliA. Al seguente link, inoltre, sono disponibili le raccomandazioni per le persone in isolamento domiciliare in diverse lingue: https://coronavirus.jumamap.com/