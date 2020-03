Emergenza Coronavirus, Tassone: “Mondo produttivo in ginocchio, Santelli nomini subito la Giunta regionale”

“Pur riconoscendo che in questo momento la priorità va data all’aspetto sanitario, ritengo necessario che la presidente Jole Santelli provveda senza indugio a nominare la Giunta in modo che possa essere affrontata con un’organizzazione completa un’emergenza che coinvolge drammaticamente tutti i settori”.

Il consigliere regionale Luigi Tassone non dimentica le categorie produttive ed i lavoratori e invita ad “un’azione rapida che possa dare risposte indispensabili”. “In questi giorni – afferma Tassone – sono stato contattato da artigiani, commercianti e piccoli imprenditori che chiedono interventi decisi e puntuali. In particolare, mi sento di condividere la richiesta del presidente Cna di Vibo Valentia Antonino Cugliari rivolta alla presidente della Regione di convocare un Tavolo tecnico tra le Istituzioni regionali ed i rappresentanti delle associazioni di categoria per introdurre misure regionali a sostegno del mondo produttivo danneggiato dall’emergenza Coronavirus”. “Alla luce di questi problemi, che in caso di sottovalutazione produrrebbero conseguenze incalcolabili – conclude Tassone – ribadisco alla presidente Santelli che non può essere rinviata la nomina della Giunta regionale poiché le esigenze dei calabresi non possono più attendere”.