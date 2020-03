Emergenza Coronavirus, il Comune di Nardodipace avvia la consegna a domicilio di spesa e farmaci

Il sindaco di Nardodipace Antonio Demasi rende noto che, al fine di “evitare di esporre le persone anziane al rischio di contagio”, è stato predisposto “un servizio per la consegna a domicilio della spesa alimentare quotidiana e dei farmaci necessari, su richiesta degli stessi cittadini e per coloro che hanno un’età superiore a 75 anni”.

È possibile prenotarsi sia per la spesa sia per l’acquisto dei farmaci telefonando tra le ore 9 e le ore 10 di ogni giorno al numero 0963.313100 per Nardodipace Ciano – Ufficio delle Guardie e al numero 0963.315865 per Cassari – Delegazione comunale.

È stato inoltre attivato il Centro operativo di Protezione civile a cui è possibile rivolgersi per tutte le 24 ore e per ogni emergenza.