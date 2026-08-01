Emergenza 118 nel Vibonese, FP CGIL Area Vasta Cz-Kr-Vv: “Senza medici e infermieri il sistema crolla. Il modello Nord non si adatta alla geografia della Calabria”

“La continuità e l’efficienza del servizio di emergenza-urgenza 118 in provincia di Vibo Valentia non possono più essere affidate né allo spirito di sacrificio dei lavoratori, né a modelli organizzativi calati dall’alto”. A denunciare con forza la drammaticità della situazione è il segretario generale Luciano Contartese dellla Fp Cgil Area Vasta Catanzaro-Crotone-Vibo Valentia, che accende i riflettori su un servizio giunto ormai al punto di non ritorno.

​“Tra ritardi record nell’arrivo delle ambulanze, postazioni territoriali sguarnite e una cronica mancanza di medici e infermieri – sostiene Contartese – le criticità del territorio vibonese rischiano di aggravarsi irrimediabilmente nell’ambito della riorganizzazione voluta da Azienda Zero”.

​Al centro della contestazione c’è l’impostazione strategica promossa dai vertici di Azienda Zero e dal direttore generale Gandolfo Miserendino. Secondo la ricostruzione del sindacato, si è cercato di importare ed applicare in Calabria modelli operativi e schemi di accentramento mutuati da regioni del Nord (come il modello AREU lombardo), senza fare i conti con la reale morfologia del territorio regionale e provinciale.

​“Non si può pensare di riorganizzare i soccorsi applicando equazioni teoriche concepite per aree con viabilità autostradale e infrastrutture avanzate” evidenzia il rapporto sindacale.

​“La provincia di Vibo Valentia – aggiunge – ha una conformazione geografica complessa: centri storici isolati, una rete viaria provinciale fortemente dissestata, zone montane nelle Serre e centri costieri presi d’assalto nei mesi estivi. Ignorare questa realtà morfologica nel disegno dei tempi di percorrenza e nella distribuzione delle postazioni significa condannare il servizio al ritardo perenne”.

​Per Contartese, “la discrepanza tra il modello teorico e la realtà si riflette nei numeri drammatici delle postazioni vibonesi (Vibo Valentia, Serra San Bruno, Soriano, Nicotera e Tropea):

• ​oltre il 70% dei mezzi senza medico: Gran parte delle ambulanze continua a uscire in configurazione ‘demedicalizzata’, lasciando alle sole spalle degli infermieri e degli autisti soccorritori la gestione di emergenze complesse sul posto.

• ​copertura con straordinari: l’organico infermieristico prosciugato costringe ad autorizzare centinaia di turni in straordinario e prestazioni aggiuntive, un tampone economico che strema i lavoratori e non garantisce continuità”.

​Di fronte a un sistema che rischia di affondare definitivamente, la Fp Cgil Area Vasta rivolge un accorato appello diretto al presidente della Regione e commissario ad acta per la Sanità, Roberto Occhiuto.

​L’auspicio del sindacato e della comunità locale è che il governatore — prima ancora che da ruolo istituzionale, da cittadino calabrese che conosce a fondo i limiti e i bisogni storici della propria terra — decida di prendere in mano direttamente la situazione.

​“Chiediamo al presidente Occhiuto – afferma Contartese – di farsi protagonista di un cambio di passo decisivo: ascolti gli operatori che vivono la trincea quotidiana del 118 e fermi le riforme astratte che non tengono conto della geografia calabrese. Serve un atto di responsabilità per guidare l’emergenza-urgenza fuori da questa crisi, garantendo finalmente ai cittadini vibonesi un soccorso tempestivo, dignitoso e sicuro”.

​Le richieste prioritarie per la svolta sono tre:

“1. ​Revisione della mappa dei soccorsi: Adeguamento della rete delle postazioni e delle ambulanze alla reale viabilità e morfologia del territorio vibonese;

2. ​Piano straordinario di assunzioni: Concorsi celeri per stabilizzare e reclutare medici e infermieri dedicati all’emergenza-urgenza;

3. ​Tavolo di confronto immediato: Un incontro urgente tra Regione, Azienda Zero, ASP di Vibo Valentia e rappresentanze sindacali per ridefinire i parametri del servizio prima dell’inizio delle prossime fasi riorganizzative”.