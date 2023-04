Emendamento Mangialavori, arrivano 36 milioni di euro per il Vibonese: gli interventi comune per comune

Arriveranno 36 milioni di euro (12 per anno a partire dal 2023) per realizzare interventi volti a migliorare la vivibilità nei comuni del Vibonese. Le risorse sono il frutto di un emendamento alla Legge di bilancio vergato dal presidente della Commissione Bilancio, Tesoro e Programmazione Giuseppe Mangialavori, che ne ha illustrato il contenuto e la visione in un’apposita conferenza stampa tenutasi al 501 Hotel. Interventi che riguarderanno tutto il territorio, perché ogni singolo Comune verrà coinvolto, al di là delle appartenenze politiche dei suoi rappresentanti.

Il deputato forzisti esulta per questo “risultato straordinario” che rappresenta “coronamento di un impegno che oggi si esprime tra i banchi della maggioranza di governo, dopo anni vissuti all’opposizione”.

Dopo aver ringraziato per il sostegno il presidente della Regione Roberto Occhiuto, spiega che “queste risorse riguardano la provincia di Vibo Valentia e tutti i Comuni al suo interno, ma anche le altre province beneficeranno di questa Legge di bilancio”, rimarca che “nessun Comune è stato dimenticato” e che si tratta “solo dell’inizio della legislatura e del nostro lavoro” perché “molto ancora c’è da fare e molto ancora si farà”.

Le risorse destinate ai diversi Comuni saranno coordinate dalla Provincia di Vibo Valentia (soggetto attuatore), guidata dal presidente Corrado L’Andolina, presente all’evento come quasi tutti i sindaci.

Di seguito, gli interventi Comune per Comune:

Acquaro: Rifacimento cimitero (350.000 euro) + Rifacimento strade (300.000 euro)

Arena: Riqualificazione area Castello Normanno (800.000 euro)

Briatico: Messa in sicurezza molo (800.000 euro)

Brognaturo: Ristrutturazione palestra comunale (250.000 euro)

Capistrano: Ripristino rete idrica (550.000 euro)

Cessaniti: Adeguamento strutturale Villa comunale (480.000 euro) + Adeguamento strada provinciale 84 Cessaniti-San Marco (500.000 euro)

Dasà: Realizzazione Parco dei Sensi “Mediterranei” via Calvario (450.000 euro)

Dinami: Rigenerazione urbana (500.000 euro)

Drapia: Realizzazione strada comunale area discepoli Padre Pio (800.000 euro)

Fabrizia: Rigenerazione urbana (500.000 euro)

Filadelfia: Riqualificazione Castel Monardo (800.000 euro)

Filandari: Ripristino rete idrica e fognaria (400.000 euro)

Filogaso: Realizzazione “Cittadella dello sport” (500.000 euro)

Francica: Completamento strade e rete idrica (400.000 euro)

Francavilla Angitola: Completamento strade e rete idrica (400.000 euro)

Gerocarne: Completamento strada “Fago-Comunella-Ariola” (500.000 euro)

Jonadi: Rifacimento di via Quasimodo (850.000 euro) + Abbattimento barriere architettoniche cimitero comunale (50.000 euro)

Joppolo: Riqualificazione area Santuario “Madonna del Carmelo di Monteporo” (500.000 euro)

Limbadi: Messa in sicurezza strade comunali e realizzazione marciapiedi (300.000 euro)

Maierato: Efficientamento reti idriche (450.000 euro)

Mileto: Ristrutturazione piazza Nassiriya, piazza Pertini, piazzetta via Comparni e piazzetta oratorio Mamma Natuzza (1.000.000 euro)

Mongiana: Recupero e riqualificazione area via Roma (400.000 euro)

Monterosso: Realizzazione terrazza panoramica sul borgo – via Regina Margherita (500.000 euro)

Nardodipace: Ristrutturazione camping contrada “Stallone” (500.000 euro)

Nicotera: Riqualificazione urbana (500.000 euro)

Parghelia: Adeguamento campo sportivo (500.000 euro)

Pizzo Calabro: Attivazione ascensore panoramico (800.000 euro) + Ristrutturazione piazza Mercato (350.000 euro)

Pizzoni: Rifacimento cimitero comunale (390.000 euro)

Polia: Rigenerazione urbana (400.000 euro)

Ricadi: Realizzazione condotta collettamento fognario territorio Capo Vaticano (1.300.000 euro)

Rombiolo: Riqualificazione Centro urbano (400.000 euro)

San Calogero: Rigenerazione urbana (600.000 euro)

San Gregorio d’Ippona: Messa in sicurezza strada “Cervo-Rinella” (1.000.000 euro)

Serra San Bruno: Riqualificazione campo sportivo (600.000 euro) + Realizzazione area camper (100.000 euro)

San Costantino: Opere di urbanizzazione (400.000 euro)

San Nicola da Crissa: Rigenerazione urbana (400.000 euro)

Sant’Onofrio: Realizzazione parco giochi via Domenico Nano (300.000 euro)

Simbario: Ripristino ex asilo infantile (400.000 euro)

Soriano Calabro: Adeguamento strutturale e funzionale “Museo del terremoto” (400.000 euro)

Sorianello: Rifacimento piazza Municipio (360.000 euro)

Spadola: Adeguamento strada lungofiume (450.000 euro)

Spilinga: Messa in sicurezza stradale (650.000 euro)

Stefanaconi: Rifacimento strada San Nicola e ripristino Fontana “Alafri” (400.000 euro)

Tropea: Ampliamento del parcheggio comunale in località Contura (1.500.000 euro) + Adeguamento sismico Biblioteca comunale (1.000.000 euro) + Realizzazione Area verde attrezzata zona ex depuratore (950.000 euro)

Vallelonga: Ristrutturazione palazzo comunale “Castiglione-Morello” (400.000 euro)

Vazzano: Riqualificazione area industriale (400.000 euro)

Vibo Valentia:

Rigenerazione urbana (2.350.000 euro)

Adeguamento strutturale piscina comunale (1.400.000 euro)

Realizzazione rotatorie (400.000 euro)

Realizzazione di aree verdi attrezzate Parco urbano e Vibo Marina (350.000 euro)

Adeguamento palazzetto dello sport “Palamaiata” (300.000 euro)

Vibo Marina: Realizzazione progetto “Bike sharing” (70.000 euro)

Piscopio: Ampliamento cimitero (350.000 euro)

Vena superiore: Realizzazione campetto sportivo e area giochi (250.000 euro)

Zaccanopoli: Sistemazione strade e marciapiedi (400.000 euro)

Zambrone: Rifacimento piazza Andrea Giannini (350.000 euro)

Zungri: Restauro e recupero delle “Grotte degli Sbariati” (1.000.000 euro).