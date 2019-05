Elezioni Vibo, Mangialavori: “Vittoria Limardo dimostra la bontà del progetto”

“La vittoria della coalizione guidata da Maria Limardo dimostra la bontà di un progetto politico che mira a riportare la città di Vibo Valentia alla normalità e verso la via del suo sviluppo economico e sociale”. Così il senatore di Forza Italia Giuseppe Mangialavori.



“La netta affermazione elettorale – continua il parlamentare – è la prova che il popolo vibonese ha deciso di dare fiducia in modo convinto a Maria Limardo, alla sua squadra e alle liste che ne hanno composto la coalizione. Sono certo che il nuovo sindaco e la sua amministrazione saranno all’altezza del compito loro richiesto e sapranno cambiare definitivamente il volto di una città che ha bisogno di scrivere una nuova storia”.

“Adesso mi auguro – conclude Mangialavori – che Vibo Valentia possa vivere una lunga stagione di stabilità politica, contrassegnata dall’unità d’intenti e dal dovere di realizzare la crescita della città. Vibo ha bisogno di serenità, di fiducia e di futuro. Il compito di Maria Limardo non sarà semplice, ma al suo fianco avrà una schiera di uomini e donne decisa a fare tutto il possibile per proiettare Vibo in una dimensione consona alla sua bellezza, alla sua storia, alla sua identità. Il mio auspicio è che tutti, maggioranza e opposizione, ognuno per la propria parte, lavorino esclusivamente per il bene della città”.