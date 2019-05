Elezioni Vibo, le donne di “Nuove Prospettive” puntano a “stimolare la partecipazione femminile”

“Donne e Politica” è stato il titolo dell’incontro tenuto ieri, promosso dal candidato a sindaco Stefano Luciano, al quale hanno partecipato le candidate della coalizione “Nuove Prospettive”, per creare una sinergia tutta al femminile e fare squadra, in vista del voto del 26 maggio.

Teresa Esposito, coordinatrice regionale delle donne per Il Partito Democratico, ha introdotto il tema ed ha affermato che “in una società in cui la rappresentanza politica delle donne ancora è in minoranza rispetto a quella degli uomini, bisogna lavorare nella direzione giusta già dal 26 maggio, al fine di stimolare la partecipazione femminile.”

Ognuna delle presenti ha esposto le motivazioni della propria candidatura che trovano radice comune nella voglia di cambiare questa città e renderla vivibile. Altro tema trattato è stato quello della legalità, in merito al quale si è unanimemente rifiutato e condannato qualsiasi atteggiamento o comportamento condizionante e qualsiasi rapporto con la mafia.

Un impegno concreto e chiaro quello assunto dalle donne di “Nuove Prospettive”, che vogliono partecipare al cambiamento, vogliono essere protagoniste e dare il proprio contributo nella prossima amministrazione comunale.