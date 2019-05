Elezioni Vibo, Giovanni Tassone: “Istanze di cambiamento non percepite”

In riferimento alle elezioni comunali di Vibo Valentia, il candidato del Pd Giovanni Tassone dichiara quanto segue:

“Esprimo il mio rammarico per l’esito elettorale che riconsegna ancora una volta la città alla destra malgrado le insufficienze amministrative dimostrate dalle varie amministrazioni che si sono avvicendate nel tempo.

Tale risultato, tenuto conto del vento di destra che spira sull’Italia e alimentato da una politica che parla alla pancia delle persone e alla necessità di indicare illusioni, evidenzia alcune carenze che hanno caratterizzato le vicende del Pd, ispirato da un ex parlamentare che non ha approfondito la struttura sociale della nostra città ed ha influenzato la classe dirigente del partito che ha accettato prima e subito poi la politica negativa di un gruppo consiliare poi espulso e confluito armi e bagagli nel centrodestra.

Le istanze di cambiamento non sono state percepite come dovevano e non potevano riguardare solo i candidati che si sono spesi con disponibilità e coraggio, ma sono state carenti nell’indicazione di una linea di profondo rinnovamento di linea politica in grado di intercettare le domande che in modo pressante provenivano dalla nostra società.

Ho messo a disposizione la mia credibilità e ritengo necessario spendermi per la città dove vivo con la mia famiglia. La continuità del mio impegno spero si confronti all’interno di un processo di rinnovamento che abbia connotati di discontinuità nei metodi e nelle persone che devono assicurarlo”.