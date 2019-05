Elezioni Vibo, Furfaro spezza una lancia per Stefano Luciano

Si è rivelata ricca di spunti la pubblica manifestazione svoltasi in pieno centro storico a Vibo Valentia, che ha visto tra i tanti volti noti della politica cittadina, anche la presenza di Marco Furfaro, delegato della Segreteria nazionale del Pd.

Furfaro, tra i nuovi volti dell’area democratica italiana indicato dallo stesso segretario generale Nicola Zingaretti quale elemento innovativo per ridare nuova verve al partito, ha preso la parola all’interno della manifestazione pubblica per manifestare il suo sostegno all’azione di “rinnovamento amministrativo e politico” che il candidato a sindaco della città della coalizione “Nuove Prospettive” Stefano Luciano vuole proporre come uno dei primi punti programmatici da attuare in caso di vittoria alle elezioni che si terranno domenica prossima.

Sono intervenuti anche il consigliere regionale Michele Mirabello ed il segretario vibonese del Pd Enzo Insardá, tutti focalizzati sul “bisogno primario di agire in trasparenza e nella legalità” per “ripulire un sistema che crede ancora che la politica debba essere un diritto elitario nelle mani di pochi eletti”.