Elezioni Vibo, Angela Napoli precisa: “Sono estranea alla campagna elettorale della Limardo”

“La candidata a sindaco del Comune di Vibo Valentia, Maria Limardo, nel dibattito-confronto politico tra i candidati, andato in onda oggi su RAI3 Calabria, ha fatto riferimento alla mia persona, ricordando le battaglie insieme profuse in favore del rispetto della legalità”.

A scriverlo in un comunicato è Angela Napoli, già componente della Commissione parlamentare antimafia e storica portabandiera della legalità.

“Ci tengo a chiarire -precisa l’ex parlamentare – circa la veridicità di quel cammino politico percorso insieme quando ancora pure Maria Limardo militava nella vecchia Alleanza Nazionale e successivamente in Futuro e Libertà. Tuttavia proprio da allora, pertanto mi riferisco al 2012, le nostre strade si sono divise ed anche in questa tornata elettorale che la vede candidata a sindaco per la città di Vibo Valentia, sono stata in disparte e non ho fatto alcun commento né sulla sua stessa candidatura né, tantomeno, sui candidati inseriti nelle liste che con lei concorrono.

Tale precisazione la reputo necessaria, giacché è parso strano ed inopportuno il richiamo alla mia persona, quasi lo stesso potesse rappresentare un mio coinvolgimento sulla legalità in una campagna elettorale nella quale sono stata ed intendo rimanere estranea”.