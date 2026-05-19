Elezioni, Veronese (Reggio Protagonista): “È una vergogna che esponenti PD facciano la morale ai reggini dopo avere distrutto la città”

“Francesco Boccia dovrebbe venire a Reggio Calabria non per dare giudizi o fare propaganda politica, ma per chiedere scusa ai cittadini reggini dopo dodici anni di amministrazione targata Partito Democratico che hanno dilaniato, impoverito e polverizzato la città”.

Questo l’intervento diSimone Veronese, Coordinatore di Reggio Protagonista, dopo le dichiarazioni del dirigente nazionale del PD contro Francesco Cannizzaro.

“È una vergogna politica e istituzionale che esponenti del PD vengano oggi a fare morale ai reggini dopo avere lasciato una città devastata sotto ogni punto di vista. Boccia faccia un giro vero per Reggio Calabria: vada al Calopinace, simbolo di una gestione fallimentare; vada al Lido comunale; vada a Palazzo Rausei; vada nelle periferie abbandonate; guardi le strade distrutte, il degrado, la sporcizia, le opere incompiute, i quartieri dimenticati. Questa è l’eredità politica del PD reggino”.

“C’è una città senza scuole vere e sicure, senza futuro per gli alunni e per il personale scolastico, completamente abbandonati. Ci sono studenti costretti a continui spostamenti, edifici chiusi, ritardi infiniti, strutture sovraffollate e periferie dimenticate. Questa è la realtà lasciata dal gruppo dirigente del PD”.

Veronese ricorda inoltre che “Reggio Protagonista è stata tra le poche realtà civiche che in questi anni ha denunciato pubblicamente il disastro amministrativo della città, con esposti, denunce pubbliche, richieste di trasparenza e battaglie portate avanti davanti ai cittadini e alle istituzioni”.

“Boccia viene qui a parlare di tradimenti? Il vero tradimento è quello consumato contro Reggio Calabria da un gruppo dirigente incapace che ha portato la città al collasso amministrativo, economico e infrastrutturale. I cittadini reggini ricordano bene chi governava mentre la città cadeva a pezzi”.

Nel comunicato, Veronese difende apertamente l’operato di Francesco Cannizzaro:

“Ad oggi Francesco Cannizzaro risulta il miglior politico reggino che questa provincia abbia avuto negli ultimi anni, perché ha riportato Reggio Calabria al centro dell’attenzione nazionale, sostenendo infrastrutture, investimenti e il rilancio del territorio. Altro che lezioni dal PD”.

“Reggio Protagonista continuerà a stare dalla parte dei cittadini, dello sviluppo, del Ponte sullo Stretto, del turismo, del commercio e della rinascita della città. E saranno proprio i cittadini, quando andranno a votare, a dare la vera risposta politica al PD reggino e alle parole di Boccia”.