Elezioni, “Uniti per Serra”: “Rispettare le norme anticontagio in campagna elettorale, gli irresponsabili mettono a repentaglio la salute pubblica”

“Lo svolgersi della campagna elettorale nella stagione estiva costituisce una circostanza inusuale e rappresenta una novità imposta dai fatti senza precedenti accaduti negli ultimi mesi. Dopo i sacrifici compiuti durante il lockdown, che ha peraltro avuto conseguenze anche sull’aspetto psicologico delle persone, ci troviamo nella posizione di dover rispettare scrupolosamente le disposizioni anticontagio per evitare che il Covid-19 torni a diffondersi con tutte le conseguenze con cui, purtroppo, anche a Serra San Bruno abbiamo già dovuto fare i conti”.

Il movimento “Uniti per Serra”, guidato da Antonio Procopio, analizza la particolare fase storica e precisa che “le elezioni sono il momento in cui i cittadini manifestano la loro volontà indicando i propri rappresentanti” e presta attenzione a quanto potrebbe accadere nelle prossime settimane, visto l’aumento, anche in Calabria, delle persone colpite da Coronavirus.

“Avremmo voluto parlare pubblicamente alla nostra città – spiega il gruppo – per consentire la massima partecipazione democratica e permettere ai cittadini di conoscere ogni informazione utile alla scelta del futuro sindaco e dei consiglieri comunali. Noi siamo per il confronto aperto e civile a 360 gradi, noi siamo per la piena espressione delle proprie idee. E siamo convinti della bontà dei nostri progetti e della fiducia che la comunità ripone su di noi. Ma sappiamo che ci sono delle norme che disciplinano le manifestazioni in questo periodo di emergenza sanitaria e che ci impongono di rinunciare ad alcune prerogative e di usare altri strumenti per far conoscere i programmi. È nostro auspicio – se la situazione dovesse consentirlo – che vengano previste delle manifestazioni regolamentate da svolgersi secondo precise indicazioni e con posti prestabili e alla dovuta distanza. Sono attese a breve, peraltro, delle circolari ministeriali di dettaglio proprio in merito allo svolgimento delle iniziative politiche”.

“Apprendiamo con stupore – aggiunge il gruppo – delle forzature della lista Liberamente che ha promosso una manifestazione all’aperto non solo non rispettando di fatto le regole, ma anche invitando indistintamente i cittadini a prendervi parte, mettendo a rischio la loro incolumità. Una iniziativa per la quale non è indicato il numero massimo di partecipanti, organizzata senza attendere le dovute comunicazioni delle Istituzioni competenti. A nostro parere, la salute della comunità è preminente rispetto all’interesse politico di parte e va sempre messa al primo posto. Inoltre, il manifesto che riguardava l’evento è stato prima pubblicato, salvo poi scomparire magicamente, denotando quindi superficialità. Tutte azioni che sono sintomatiche di un irresponsabile e scellerato modo di agire, oltre che della mancanza di rispetto delle regole che dovrebbe invece caratterizzare chi si propone di essere classe dirigente e guidare la comunità. Per noi – conclude ‘Uniti per Serra’ – la salute va messa sempre in primo piano e ci sentiamo di rivolgere un appello a chi di competenza affinché intervenga in caso di violazione delle norme”.