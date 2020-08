Elezioni, “Uniti per Serra” deposita la lista: “I cittadini sono al nostro fianco”

“Siamo stati i primi a presentare sia alla stampa e quindi al pubblico sia ufficialmente la nostra lista. Siamo pronti da tempo, perché abbiamo idee chiare e programmi precisi e viaggiamo diretti verso una nuova vittoria”. Il movimento “Uniti per Serra” ha depositato stamattina la documentazione necessaria per la presentazione della lista accompagnato da un folto gruppo di sostenitori che hanno atteso lo svolgimento delle materiali attività all’esterno dell’edificio comunale.

“Nei prossimi giorni – spiegano i candidati – avranno luogo una serie di iniziative per scendere nel dettaglio dei nostri progetti in modo da consentire un’informazione piena alla cittadinanza. Tutte queste attività si svolgeranno nel rigoroso rispetto della normativa anti-Covid e completeranno la campagna di ascolto che abbiamo attuato. Imprenditori, operatori sociali e sanitari, lavoratori, famiglie: abbiamo ascoltato e continueremo ad ascoltare i consigli e le proposte della gente con spirito costruttivo e con la voglia di lavorare per lo sviluppo di Serra San Bruno. Noi – è la conclusione – abbiamo voglia di confrontarci, siamo sempre presenti e disponibili a portare avanti le istanze dei cittadini. Con il loro sostegno e la loro fiducia ci danno nuova energia ed entusiasmo per realizzare l’interesse della comunità”.