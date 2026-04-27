Elezioni Taurianova, martedì inaugurazione della sede di Biasi: presenti Cannizzaro e Cirillo

C’è anche una scelta localizzativa assai simbolica, alla base dell’apertura – domani, martedì 28 aprile – del Comitato Elettorale del “Centrodestra Unito Per Taurianova”.

Il sindaco uscente Roy Biasi, candidato dello schieramento varato da Forza Italia, Fratelli D’Italia e Lega con gli innesti di diverse figure della società civile, ha voluto il suo punto di incontro con gli elettori affacciato sul salotto di Piazza Italia, a pochi metri cioè dalla Biblioteca Comunale e dai luoghi che ospitano le grandi manifestazioni artistiche e storicizzate, L’Infiorata di Taurianova, candidata a diventare Patrimonio Immateriale dell’Unesco, e il Concorso Internazionale dei Madonnari-Città di Taurianova.



L’appuntamento è alle 18.30, per uno start ufficiale e che sarà dato da Biasi e che – sulle note dell’inno ufficiale scelto per la competizione – consentirà la presentazione dei 16 candidati, dando spazio poi agli interventi del presidente del Consiglio regionale della Calabria, Salvatore Cirillo, del parlamentare e Coordinatore regionale di Forza Italia, Francesco Cannizzaro, della consigliera regionale Daniela Iiriti, in rappresentanza di Fratelli D’Italia, e del capogruppo regionale della Lega, Giuseppe Mattiani. «Abbiamo voluto concepire l’apertura della sede anche come l’occasione per un nuovo incontro che la città può avere con figure istituzionali non da oggi vicine alla nostra comunità – commenta il candidato Roy Biasi – dimostrando una attenzione costante verso quelli che sono i bisogni dei cittadini e i progetti amministrativi che servono per elevare ancora di più Taurianova. L’inaugurazione vuole essere una festa aperta veramente a tutti, proprio perché pensiamo al Comitato non solo come un luogo utile a farci ritrovare per pianificare la nostra azione politica in questo mese prima del voto, ma anche come un centralissimo, trasparente e invitante crocevia di incontri dove ogni cittadino può trovare informazioni, segnalare problematiche e proporre soluzioni, a maggior ragione visto pure che ancora oggi, a campagna elettorale aperta, non abbiamo ben capito l’esatta critica che ci rivolge chi si è candidato contro di noi in nome di un generico cambiamento, che a quanto sembra ha purtroppo il solo scopo di arrestare quei processi virtuosi che abbiamo avviato e che invece indicano che Taurianova non vuole fermarsi».