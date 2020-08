Elezioni Taurianova, il centrodestra (senza la Lega) candida il professor Prestileo

“La coalizione politica composta da Forza Italia, UDC e Fratelli d’Italia ed altre liste civiche, dopo un intenso lavoro improntato al confronto delle idee, ha trovato una sintesi – è scritto in una nota – nella figura del professor Daniele Prestileo. E’ lui la persona a cui affidare la gravosa responsabilità di guidare con lo spirito giovanile che rappresenta in pieno, un progetto ambizioso nel far ripartire con una nuova linfa vitale la rinascita sociale culturale e ed economica della nostra Taurianova.



Alla candidatura di Daniele Prestileo si è arrivati con l’intento di proporre alle nuove generazioni una nuova modo di avvicinarsi alla politica, abbandonando la solita e obsoleta proposizione di liste create solo per formare una triste somma numerica svuotata di ogni senso di partecipazione e di amore per la città.

Daniele Prestileo sarà supportato alle liste di partito FI – FdI – UDC – ed altre liste civiche.

“Nei prossimi giorni – rende noto il comunicato – Daniele Prestileo incontrerà la cittadinanza per ascoltare e poi presentare le idee e i percorsi da intraprendere per la costruzione partecipata del programma”.