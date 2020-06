Elezioni Serra, Zaffino si chiama fuori dalla lista di centrodestra: “Sto con Liberamente, l’appartenenza non è un vestito di convenienza”

“Fermo restando che, da quando sono stato nominato coordinatore cittadino di FdI, ho sempre profuso il massimo dell’impegno in tutti gli appuntamenti elettorali che si sono presentati e sempre con ottimi risultati per il partito, precisando che il mio pensiero non è rivolto a nessuno in particolare, riguardo all’eventuale formazione di una lista di centrodestra (nel momento in cui dovessi essere contattato) posso dire di non avere intenzione di farne parte”.



Chiaro e deciso il messaggio di Salvatore Zaffino che precisa in modo inequivocabile la sua posizione in vista delle elezioni comunali. “L’appartenenza politica – spiega – non è un vestito da indossare a seconda della competizione elettorale che si presenta. Non si può pensare che ci siano sempre, solo e comunque gli interessi personali prima di quelli della nostra comunità. L’amore che mi lega al mio paese mi porta a cercare di dare, attraverso le prossime amministrative, il mio modesto contributo per poter dare speranza ad una terra che negli anni è stata depredata di quasi tutti quei servizi atti a rendere più vivibile la quotidianità del nostro paese. Lo farò scendendo in campo con il movimento civico Liberamente”. Dunque, al fianco di Alfredo Barillari e non di costruende squadre al momento non esattamente definite nel perimetro politico. “Gli inciuci che si vedono a livello nazionale – sostiene Zaffino – rispecchiano in pieno le alleanze che si stanno delineando a Serra San Bruno per le prossime amministrative. In primis la lista Censore-Salerno che, dopo aver spaccato intere famiglie negli ultimi 20 anni, viaggiano d’amore e d’accordo sempre in nome del bene comune. La falsità più grande che possa esistere. Spero – conclude – sia arrivato il momento che i cittadini serresi diano una spallata a questo meschino modo di fare politica”.