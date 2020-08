Elezioni Serra, venerdì Liberamente presenta i candidati in piazza “nel rispetto delle misure Anti-Covid”

Domani sera alle 19:15 in piazza Sergente Pelaia (“ponte”), il Movimento civico serrese “Liberamente” presenterà alle serresi e ai serresi i candidati alla carica di consigliere comunale a sostegno della candidatura a Sindaco di Alfredo Barillari.

La manifestazione si svolgerà nel rispetto delle misure di comportamento Anti-Covid: durante l’evento sarà obbligatorio usare la mascherina e il distanziamento interpersonale.



“Ci teniamo a sottolineare – precisano i componenti del Movimento – che la scelta della piazza e le modalità di svolgimento dell’evento sono state pensate in modo tale da evitare assembramenti e rispettare la normativa vigente in materia di manifestazioni pubbliche (così come già comunicato alle forze dell’ordine).

A tal proposito, non accettiamo lezioni di responsabilità da nessuno e ribadiamo il diritto costituzionale dei cittadini al confronto e all’informazione soprattutto in un momento decisivo come quello delle prossime elezioni amministrative”.

“Finché le condizioni e le normative ce lo consentiranno, saremo fedeli al civismo che ci contraddistingue ormai da anni e che – puntualizza ‘Liberamente’ – non vede i cittadini come incapaci di rispettare le regole, bensì individui responsabili che ormai da mesi convivono in una situazione di emergenza mondiale. Liberamente è pronta ad affrontare la campagna elettorale nel pieno rispetto dei protocolli in vigore e delle direttive impartite dal Viminale, garantendo al meglio la gestione del grande numero di elettori che ci sostiene con entusiasmo.

Se qualcuno ha il problema inverso, di confrontarsi con le piazze e la gente, crediamo sia infantile utilizzare l’emergenza COVID per attacchi agli avversari politici o come maschera per evitare la partecipazione.

Capiamo bene che dopo il vergognoso ‘Accurduni’, bisognerebbe fare il giro delle case per trovare elettori pronti a metterci la faccia e disposti a scendere in piazza e applaudire sotto un palco su cui si presenterebbero Censore e Salerno abbracciati e stretti stretti uno all’altro. In tal caso sì che il distanziamento tra due personaggi che non hanno fatto altro che affossare Serra San Bruno non sarebbe solo opportuno, ma più che necessario.

Noi non siamo figli di Accurduni e possiamo presentarci agli elettori a testa alta.

Inoltre, vogliamo ricordare che nell’ultimo periodo sono state molte le manifestazioni pubbliche organizzate in tutta la Calabria, non ultima quella avvenuta nella vicina San Nicola da Crissa con ospite il Procuratore Nicola Gratteri e la partecipazione di un folto pubblico.

“Infine, per garantire il giusto confronto tra le liste – annunciano i membri di ‘Liberamente’ – proponiamo sin da ora un dibattito televisivo con i candidati a Sindaco delle altre liste”.