Elezioni Serra, Turano: “Territorio da difendere, partiamo dal rafforzamento dei servizi socio-sanitari”

“C’è bisogno di un impegno serio e concreto per il territorio, che oggi si trova davanti ad un bivio fondamentale: il rilancio da una parte, la decadenza dall’altra”. Si presenta così Franca Turano, in lista con “Per Serra insieme”, desiderosa di mettere a frutto le proprie “competenze” e la propria “voglia di fare”.

“Sono molti – afferma – i settori in cui occorre intervenire con determinazione, ma c’è soprattutto la necessità di recupero dei servizi distrettuali. Purtroppo, i servizi socio-sanitari sono ai minimi termini e la nostra comunità questo non se lo può permettere”.

Lo scopo è quello di “ridurre i disagi” difendendo ciò che ancora resiste e riattivando quei servizi alla persona che “sono indispensabili”. Scendendo nel concreto, Turano spiega che “da mesi è stata sospesa l’attività convenzionata relativamente alla fisioterapia” e che “il rischio di chiusura definitiva è reale”. “Noi – sostiene – dobbiamo batterci per difendere questo territorio realizzando una maggiore sinergia con l’Asp. Il comprensorio delle Serre non può subire nuove scelte di depauperamento: ciò che è accaduto al Consultorio è emblematico di una tendenza che dobbiamo invertire. Ad esempio, il servizio ‘Tutela della donna, maternità e infanzia’ è essenziale e va implementato”. Allo stesso modo, “vanno potenziati e sviluppati i servizi sociali comunali ricorrendo a finanziamenti regionali, nazionali ed europei, perché specie in questa fase storica occorre essere vicini alle fasce più deboli della popolazione anche con il rafforzamento dei servizi di inclusione attiva”.

Turano ritiene inoltre che “Biagio Figliucci sia la giusta figura di sintesi, espressione dei più nobili valori, che ha davvero deciso di investire sul territorio” e, dunque, “sarà un ottimo sindaco la cui azione sarà improntata ai criteri di trasparenza e meritocrazia”.

Infine, una battuta sulla campagna elettorale: “io chiedo il voto ai cittadini senza promettere niente se non il mio impegno disinteressato per cambiare le sorti della nostra Serra San Bruno”.