Elezioni Serra, Tassone traccia il bilancio e guarda al futuro: “Il nostro progetto è credibile, vinceremo ancora”

“Quattro anni fa ho deciso di candidarmi a sindaco di Serra San Bruno, consapevole delle responsabilità alle quali io e la mia squadra saremmo stati chiamati, affrontando una fase difficile per l’amministrazione di un Ente locale.

In questi quattro anni abbiamo messo alla prova noi stessi, nel lavoro quotidiano in Comune, nel comunicare con chiarezza idee, proposte e soluzioni per affrontare problematiche che interessano l’intera comunità serrese”. In un lungo messaggio rivolto ai cittadini serresi, l’ex sindaco Luigi Tassone ha operato un bilancio dell’operato della sua Amministrazione indicando i principali obiettivi raggiunti.

“Abbiamo speso tempo ed energie – ha spiegato scendendo nei dettagli delle azioni realizzate – per mettere Serra San Bruno nelle condizioni di guardare avanti, ben sapendo che l’amministrazione di una città come la nostra richiede senso di responsabilità nella gestione delle risorse, capacità di mettere in campo progetti, intercettare finanziamenti, rendere esecutive opere.

In questi anni abbiamo restituito centralità e visione per il futuro alla nostra cittadina.

La reintroduzione della raccolta differenziata ed il sistema di raccolta e gestione dei rifiuti virtuoso che sta prendendo forma in questi giorni hanno ripristinato il decoro e daranno basi solide ad una nuova politica ambientale.

La programmazione di attività culturali costanti, le numerose iniziative e gli spazi dedicati alla crescita e alla formazione collettiva, per ultimo con il finanziamento che consentirà la nascita della nuova biblioteca comunale, hanno riaffermato la vocazione al sapere, alla conoscenza, all’importanza dei beni della comunità”.

Tassone ha ricordato che “abbiamo compiuto una scelta in direzione dell’autosufficienza e in questo senso abbiamo lavorato per aumentare la capacità del comune nella gestione della risorsa idrica, riuscendo oggi a soddisfare circa il 35% del nostro fabbisogno: e per quanto ci riguarda, in questa direzione proseguiremo”, ma ha spaziato si diversi argomenti: “il progetto sul Wi-Fi pubblico e gratuito ha connesso il centro della nostra città alla grande infrastruttura digitale. Allo stesso tempo, la messa a nuovo delle indicazioni stradali e il miglioramento dell’illuminazione delle strade urbane ha reso di nuovo decoroso e sicuro l’accesso alle risorse delle nostre vie, delle nostre straordinarie risorse storiche, architettoniche, turistiche e culturali.

Abbiamo messo a cantiere i progetti di edilizia scolastica per dare risposte al mondo dell’istruzione, alle istituzioni scolastiche, ai nostri studenti e alle famiglie in termini di ammodernamento, sicurezza, efficienza energetica. Queste sono solo alcune delle attività che sono state portate avanti in questi anni per consentire alla nostra cittadina di guardare avanti e di farlo a testa alta”.

Presenti anche aspetti diversi da quello prettamente amministrativo: “quella di questi anni è stata per me un’esperienza complessa.

Servizio, rinuncia, sacrificio e studio: sono alcune delle parole che mi vengono in mente guardandomi indietro.

Sottrarre del tempo a sé stessi, alla famiglia, agli amici, alle tante cose che si vorrebbero fare, è forse l’onere maggiore a cui si va incontro quando la passione ti spinge a credere che sia possibile cambiare e crescere, tutti insieme.

Sulla soglia del palazzo comunale e per le strade, giorno dopo giorno, ho conosciuto tutti voi (o quasi tutti), ci siamo confrontati, spesso con idee simili, altrettanto spesso con idee differenti, avendo sempre come stella polare le scelte migliori per la nostra città”. Quindi lo sguardo rivolto al domani: “per queste stesse ragioni che sarò candidato a sostegno di Antonio Procopio sindaco e di una squadra forte e autorevole. Come cittadino e come consigliere regionale mi metto a disposizione di questa grande e inclusiva squadra e della città che ho nel cuore.

Siamo cresciuti a Serra – ha concluso – e la viviamo quotidianamente, non siamo di passaggio.

Abbiamo idee chiare e un progetto credibile, il populismo lo lasciamo ad altri.

E vinceremo, ancora una volta, perché le cose cambiano con l’impegno e l’entusiasmo di chi ha il coraggio di metterci la faccia, sempre. Con il cuore oltre l’ostacolo, per Serra!”.