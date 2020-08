Elezioni Serra, Tassone: “Realizzeremo un contratto d’area ed un partenariato per lo sviluppo, gli altri non sono immuni da responsabilità”

“Noi siamo l’unica lista che ha un progetto politico chiaro e una visione per la nostra città. Noi siamo per costruire, gli altri per distruggere”. L’ex sindaco Luigi Tassone, ospite della trasmissione in live streaming “On the news” condotta da Antonio Zaffino e Biagio La Rizza (regia di Marco Primerano), ha parlato a 360 gradi di passato, di presente e di futuro, illustrando il programma e intervenendo con decisione nel dibattito elettorale.

“La nostra lista civica – ha affermato il candidato alla carica di consigliere comunale per ‘Uniti per Serra’ – è stata fatta per tempo, è stata la prima ad essere presentata e, diversamente da altri, non è stata chiusa alla fine. È la più forte, maggiormente qualificata ed è di sostanza. Il nostro candidato a sindaco Antonio Procopio è una persona perbene, competente, non è una persona inventata, ha già ben operato per Serra”.

Tassone ha tracciato un bilancio della sua Amministrazione con la quale “è stata migliorata la vivibilità e la sicurezza scolastica, è stata avviata la raccolta differenziata che è passata dallo 0,3% al 40% ed ora sta partendo un progetto innovativo, è stato dato decoro a Serra, che è stata normalizzata. Ora faremo il salto di qualità. Ad esempio, con i finanziamenti del Psr saranno occupati 50-60 lavoratori e con la Strategia per le Aree interne arriveranno 12,5 milioni di euro per interventi su infrastrutture e settore socio-sanitario”. Le nuove idee riguardano un partenariato pubblico-privato per “la promozione del territorio” e lo sviluppo turistico e la creazione di “un contratto di programma”. “Azioni straordinarie” che dovrebbero vedere la luce “sulle orme del Patto territoriale”. Quanto al distacco da Sorical, Tassone ha ricordato che “oggi il 35% del territorio è autonomo” con “alcuni quartieri di Terravecchia che sono serviti con l’acqua di località Scorciatina” ed “altri di Spinetto con quella di località Castagnari”. Inoltre, “è stato intercettato un finanziamento per il potenziamento della rete idrica” e “grazie a parte dei 4 milioni di euro di residuo del Patto territoriale” si potrà provvedere a nuove captazioni.

Severi gli ammonimenti al candidato a sindaco della lista “Liberamente” Alfredo Barillari che “stava firmando un contratto di collaborazione con il mio collega consigliere regionale Francesco Pitaro e che si è dovuto fermare perché gli stava implodendo la lista”. “Nessuno – ha aggiunto – è immune da responsabilità” anche perché Barillari “ha il padre e lo zio che sono stati consiglieri provinciali e la madre è stata assessore comunale”. Dura la condanna a chi “predica in un modo e razzola in un altro”: occorre, dunque, “accantonare i moralismi e parlare di programmi”. Critiche poi ad “una opposizione assente dal Consiglio comunale” che “alle sedute sul bilancio si è astenuta o non si è presentata”.

Annunciati, infine, nuovi approfondimenti che saranno resi noti durante una pubblica manifestazione che avrà luogo presumibilmente giovedì prossimo.