Elezioni Serra, spuntano i primi nomi: sorprese e conferme

Il mosaico è lungi dall’essere composto e definito, ma le tessere cominciano ad essere incasellate lasciando intuire il resto dell’immagine. Contesto più o meno fissato, teoricamente cristallizzato, eppure potenzialmente smontabile e ricomponibile. L’ultimo metaforico chilometro che porta al rinnovo del Consiglio comunale di Serra San Bruno è iniziato con le prime mosse e contromosse che si concretizzano sull’onda di strategie che affondano le radici negli anni passati, pronte però per essere rivedute e corrette. Il quadro, allo stato, prevede tre liste più un elemento ancora in fase di studio che ha davanti mille vie e forse più.

“Liberamente” parte dalle basi dell’attuale Amministrazione comunale: ha la certezza del candidato a sindaco (Alfredo Barillari), si conosce lo zoccolo duro (la maggioranza), deve attuare qualche fisiologico cambiamento come la sostituzione dei consiglieri Raffaele Andrea Pisani (impegni di lavoro lo hanno condotto fuori regione) e Salvatore Zaffino (che ha dichiarato di non volersi ripresentare, ma non sono da escludere ripensamenti dell’ultim’ora). I nomi dei volti nuovi circolano già (si parla di due professionisti del settore sanitario, oltre che di un ex amministratore di vecchia data), tuttavia occorrerà ancora tempo prima di poter dare per sicuro l’inserimento in lizza.

In fase di costruzione la lista riconducibile alla minoranza consiliare: una pubblica manifestazione ha suggellato l’alleanza fra le due anime dell’opposizione (quella più cauta di Antonio Procopio e Luigi Tassone e quella più sfrontata di Biagio Figliucci e Vito Regio) e la fase sembra quella intercorrente fra la prima promessa ed il matrimonio officiato sull’altare. Unione probabile dunque, a meno che le sirene ammaliatrici che cantano in questa primavera non portino le due navi verso lidi distanti. In pole position per lo scranno più ambito c’è Vincenzo Damiani, ci sono comunque diversi outsider che non demordono. Lo stesso Regio non fa mistero di non gradire questa soluzione e spinge per la riproposizione di Figliucci.

Passo dopo passo si va configurando anche la squadra che sta sorgendo dall’assemblaggio di “Serra al centro”, “In movimento” ed altri gruppi autonomi. Il nodo è il vertice (la partita pare ristretta a Walter Lagrotteria, Adriano Tassone e Maria Rosaria Franzè, all’apparenza più defilata); difficili colpi di scena o il virare verso un candidato “di superamento”: l’accordo prevede infatti un sostegno reciproco convinto (indipendentemente dal “prescelto/a”) in nome dell’obiettivo superiore della vittoria finale.

Fa poi capolino la neonata “Eranova”: consultazioni avviate con il resto dell’arco costituzionale per costruire un’alternativa unitaria all’Amministrazione comunale anche se questo progetto è di complicata materializzazione. Più facile un’asse con una delle due liste che sfidano Barillari. Di chiaro c’è la vocazione verso una programmazione che scommette sul turismo, da valutare la compatibilità di figure provenienti da esperienze assai diverse.

L’estate sarà l’ultimo spazio utile per la decantazione, poi il fioretto farà largo alla sciabola: a settembre sarà tempo di lotta serrata ai “candidati di chiusura” prima del rush finale che condurrà alla fascia tricolore.