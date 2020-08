Elezioni Serra, si entra nella fase calda: Antonio Procopio ospite di “On the news”

Sviluppare un progetto che punta contestualmente sul rinnovamento e sulla valorizzazione delle esperienze, portare avanti un percorso di pacificazione politico-sociale necessario per “rendere efficaci le sinergie nell’interesse della comunità”, rafforzare la posizione di Serra San Bruno come punto di riferimento non solo per il comprensorio montano. Di questi obiettivi parlerà il candidato a sindaco della lista “Uniti per Serra” Antonio Procopio nel corso della puntata di “On the news” che sarà trasmessa martedì, a partire dalle 16, in live streaming, sulla pagina Facebook della trasmissione e su quella de “Il Meridio”. Le domande dei conduttori Antonio Zaffino e Biagio La Rizza (regia di Marco Primerano) si concentreranno non solo sul programma amministrativo ma anche sul processo politico che ha consentito l’individuazione di una figura considerata di sintesi da parte degli originari gruppi di “La Serra rinasce” e “In alto volare”, entrambi di estrazione civica ma collocabili rispettivamente nel campo del centrosinistra ed in quello del centrodestra. Spazio anche per una breve descrizione del simbolo e per la presentazione dei componenti della lista.