Elezioni Serra, si dissolvono i dubbi: Adriano Tassone ha la lista pronta

Decisa accelerata nella configurazione del quadro che si presenterà davanti ai serresi in vista delle elezioni amministrative. Gli ultimi dubbi sono stati sciolti ed è ormai cosa fatta la candidatura a sindaco di Adriano Tassone che è riuscito a mettere insieme i necessari tasselli per comporre il puzzle. Il travagliato confronto fra gruppi con storie ed anime politiche diverse che ha caratterizzato gli ultimi mesi si è concluso con l’individuazione del forzista (già amministratore comunale, oggi funzionario Inps), pronto addirittura a presentare ufficialmente il gruppo nel prossimo weekend.

Appositamente interpellato, l’interessato non ha smentito le ricostruzioni del cronista dando così forma e sostanza a quelle che fino a qualche ora fa erano ipotesi. Tassone – dopo il certosino lavoro di cucitura delle ultime settimane – è dunque pronto a partecipare alla sfida che lo vedrà opporsi ad Alfredo Barillari, Vincenzo Damiani e Valeria Giancotti. E circolano già i nomi degli aspiranti consiglieri che dovrebbero sostenerlo. Tra le probabili candidature ci sono infatti quelle di Raffaele Campese, Francesco Tassone, Gregorio De Caria, Domenico Zaffino, Giuseppe De Raffele, Raffaele Cirillo, Giuseppe Zangari, Cosimina Pisani, Antonio Potrino e Nensy Rachiele. Significativa, anche dal punto di vista simbolico, la sicura presenza diretta di Salvatore Censore e Maria Rosaria Franzè. Opzioni di miglioramento della lista civica (concernenti la valutazione strategica) sarebbero disponibili ed al vaglio, ma su questo aspetto non viene lasciato filtrare nulla. Eliminando ulteriori attendismi, Tassone ha finalmente scelto di accendere la scintilla della competizione programmando gli step successivi e predisponendo una campagna di ascolto dei cittadini per aggiungere elementi ed interventi alle priorità di azione individuate. Ecco, quindi, il momento cruciale della fase pre-elettorale: definiti gli schieramenti, gli elettori hanno la possibilità di raffrontare le proposte e le persone che avranno il compito di tradurle in realtà.